Hoeveel verdien je als technicus?

Ben je op zoek naar een job als technicus of overweeg je een carrièrewending richting technische sector? Niet twijfelen: onder meer de digitale en technologische evoluties zorgen voor een voortdurende vraag naar goed opgeleide technici. Volgens de VDAB zien we de hoogste vraag naar technisch personeel vooral in productie en techniek. En de beroepen in productie en techniek waar de VDAB in 2020 de meeste vacatures voor ontving, waren allemaal technische profielen. Meer zelfs: in de lijst van knelpuntberoepen staan tientallen technische jobs. Zo is er steeds een nijpend tekort aan technici elektromechanica, onderhoudsmecaniciens en -elektriciens en elektrotechnici.

Schepen en luchtvaartuigen

Als technisch profiel kun je in verschillende sectoren aan de slag. Wat je verdient, varieert nogal sterk volgens waar je belandt en wat je taken zijn. Volgens onze meest recente cijfers* zijn de grootverdieners onder het technisch personeel de technici voor scheep- en luchtvaart. Het gemiddeld bruto maandloon voor een voltijdse werknemer staat er op bijna 4.700 euro. Ook niet mis zijn de lonen van technici die het beheer en de controle van industriële processen uitvoeren en de technici voor telecommunicatie, radio en televisie. Zij kloppen af op een gemiddelde van net boven de 4.000 euro bruto. Net onder die grens van 4.000 euro zien we de technici op het gebied van natuur- en technische wetenschappen.

Technici in de biowetenschappen, op medisch en farmaceutisch vlak, in informatie- en communicatietechnologie en in gebruikersondersteuning moeten het met wat minder doen. Hun bruto maandloon situeert zich rond de 3.600 euro. De ‘pechvogels’ van de klas zijn de installateurs en reparateurs van elektrische apparatuur en leidingen en de installateurs en reparateurs op het gebied van elektronica en informatie- en communicatietechnologie, waar het brutoloon rond de 3.150 euro per maand ligt.

Opleiding

Je loon hangt uiteraard ook af van de opleiding die je hebt gevolgd. Een technische opleiding of een bijscholing is dus zeker interessant om te overwegen. Bij de VDAB vind je alvast verschillende technische opleidingen. Via de VDAB kun je als geregistreerde werkzoekende gratis de gepaste opleiding volgen. Wie de middelbare school niet afmaakte, kan via het tweedekansonderwijs ook een volwaardig secundair diploma behalen, onder meer voor onderhoudselektricien en industrieel elektrotechnisch installateur. De opleiding duurt ongeveer één schooljaar en voorziet naast theorie ook praktijklessen en een stage op de werkvloer.

