Hoeveel verbruikt een oplader of televisie die altijd in het stopcontact zit?

EnergieWat hebben je smartphonelader, microgolfoven en koffiezetapparaat gemeen? Ze verbruiken energie wanneer je ze niet actief gebruikt. Per toestel kost dat sluimerverbruik niet zo veel. Maar iedere woning heeft al snel 20 stille verbruikers waardoor hun aandeel al snel aandikt tot enkele tientallen euro’s. Kortom: kostbare centen die je beter ergens anders aan kunt besteden. Mijnenergie.be legt uit wat sluipverbruik is en hoe je het kan lokaliseren.

Sluipverbruik, sluimerverbruik of verborgen verbruikers: verschillende termen verwijzen naar apparaten die stroom verbruiken zonder dat er iemand actief gebruik van maakt. Het spreekt voor zich dat een continu verbruik een must is voor bijvoorbeeld een koelkast en diepvriezer. Een modem of tv-decoder na elk gebruik uit het stopcontact halen, is omwille van de langere heropstarttijd ook niet ideaal.

Toch resten er in elke woning nog tal van toestellen die onnodig in stand-bymodus blijven. Je hoeft maar even door alle leef- en slaapruimtes te wandelen en je kruist de televisie, de spelconsole, het koffiezetapparaat, de microgolf, de laptop die in het stopcontact blijft zitten, de lader van de elektrische tandenborstel, de printer …

Hoeveel verbruiken toestellen in stand-bymodus?

Om het verbruik te berekenen, vermenigvuldig je het vermogen van het apparaat (uitgedrukt in kilowatt) in slaapmodus met de tijd dat het apparaat actief is. Bij een continu verbruik reken je dus 8.760 uur, wat staat voor het totaal aantal uren dat een kalenderjaar telt.

Een voorbeeld: Stel dat het vermogen van je pc + scherm in slaapmodus 3,5 watt bedraagt. Wanneer je die constant op het net aansluit, dan ziet het plaatje er als volgt uit: 0,0035 kilowatt x 8760 uur = 30,66 kilowattuur (kWh)

Hoeveel kost verbruik in slaapmodus?

Een vergelijking via Mijnenergie.be wijst uit dat het goedkoopste tarief op de energiemarkt momenteel 19,75 eurocent per kWh bedraagt. Wanneer we dat vermenigvuldigen met het verbruik van 30,66 kilowattuur, dan klokken we af op 6 euro per jaar.

Hoewel het kostenplaatje per toestel binnen de perken blijft, loopt de totale factuur toch op tot enkele tientallen euro’s. Energieleverancier Engie schat het totale plaatje zelfs op honderd euro en meer.

Hoe sluipverbruik lokaliseren?

De meest klassieke methode om sluipverbruik op te sporen, bestaat erin van je zintuigen te gebruiken. Merk je dat een lampje onnodig brandt of dat een toestel of lader warmte afgeeft, dan verbruikt het stroom. Net iets minder omslachtig is het gebruik van een energiemeter die het verbruik van jouw toestellen in real time weergeeft. Om verborgen verbruik te vermijden, vormt een stekkerdoos met schakelaar een handig hulpmiddel.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: