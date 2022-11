Hoeveel speelgoed of snoep kan de Sint best geven? Opvoedingsexpert legt uit hoe je ook met kleine dingen van Sinterklaas een écht leuk feest maakt

De geldzaken van Joren van ‘Blind Getrouwd’: “Toen ik 18 was, heb ik voor 69.000 euro een studio aan zee gekocht”

Joren Dumont (36) uit ‘Blind Getrouwd’ (VTM) heeft zoals elke echte Belg een baksteen in de maag. Maar waaraan geeft hij graag geld uit (of niet)? En heeft hij ooit een financiële misstap gezet? Hij verklapt het in onze rubriek centen en percenten. “Aandelen, bitcoins en co zijn wat mij betreft één grote zeepbel.”

15 november