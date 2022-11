Hoeveel snoep en speelgoed mag de Sint brengen? En is het slim als hij ook langskomt bij de grootouders?

Valsspeler of sympathie­ke verliezer: welk type gezel­schaps­spel­spe­ler ben jij? “Volwasse­nen moeten dringend weer leren spelen”

De krokusvakantie komt eraan, in veel families synoniem voor gezelschapsspelletjestijd. Maar zoals we allemaal weten, kan een bordspel spelen soms ook zeer frustrerend zijn. Kan jij niet zo goed tegen je verlies, of word je er net gek van dat anderen dit niet kunnen? Welk type spelers zijn er zoal en wat betekent dit voor de groep? We vragen het aan professor Mark Van Achter (KU Leuven) – financieel econoom én een ervaren spelletjesspeler. “Ik zie spellen als een vorm van therapie en sociale training.”

27 februari