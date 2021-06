Hoeveel kost het opladen van een elektrische fiets?

EnergieDe e-bike stak het afgelopen jaar letterlijk een tandje bij. In 2020 werden er in België net geen 200.000 elektrische fietsen verkocht, waarmee het segment één derde van de volledige fietsenmarkt vertegenwoordigde. Maar hoeveel kost zo’n e-bike je nu aan verbruik? Mijnenergie.be rekende het uit.

25.000 meer

De e-bike biedt tal van voordelen. Hij maakt fietsen toegankelijk voor wie minder sportief aangelegd is of het fysiek lastig krijgt om op eigen kracht vele kilometers te maken. Daarnaast vormt hij bijvoorbeeld ook voor het woon-werkverkeer een milieuvriendelijk en filevrij alternatief voor de wagen. In coronatijden bleek (elektrisch) fietsen bovendien een welgekomen uitlaatklep. Dat effect vertaalt zich ook in de verkoopcijfers. Volgens mobiliteitsfederatie Traxo gingen in 2020 in totaal 25.000 meer e-bikes van de hand dan in 2019.

Bereken zelf je verbruikskosten

De energiekosten voor het opladen van de e-bike lijken de Belg dus niet af te schrikken. Dat blijkt ook gerechtvaardigd. Om de herlaadkosten van je fietsbatterij te berekenen, moet je drie aspecten in rekening brengen:

1. De spanning, uitgedrukt in Volt (V): die bepaalt het gevoel van vermogen wanneer je met de fiets rijdt.

2. De ladingscapaciteit, in ampère-uur (Ah): dat getal bepaalt de autonomie van de accu.

3. De kostprijs van je elektriciteit per kilowattuur (kWh): dat bedrag varieert afhankelijk van je energieleverancier en energiecontract.

De eerste twee cijfers lees je af op de accu of in de handleiding van je elektrische fiets. Veelal drukt de fabrikant de ladingcapaciteit al meteen uit in wattuur en hoef je beide getallen dus niet meer met elkaar te vermenigvuldigen.

E-bike van het jaar

We nemen als voorbeeld de Batavus Finez E-go Power Sport, door mobiliteitsorganisatie VAB erkend als e-bike van het jaar. De Nederlandse fietsenmaker biedt de keuze uit drie accu’s. We gaan voor onze simulatie uit van de versie met een actieradius van 35 tot 150 kilometer. Een volledige herlaadbeurt verbruikt in dat geval 483 wattuur (Wh), wat overeenkomt met 0,483 kilowattuur (kwh).

10 eurocent per herlaadbeurt

Uit een steekproef via Mijnenergie.be, die we op 8 juni uitvoerden, blijkt dat het goedkoopste energietarief je 21,43 eurocent per kilowattuur kost.

0,483 kWh x 0,21 euro/kWh = 0,10 euro voor één herlaadbeurt. Wie zijn accu 150 keer per jaar oplaadt, betaalt dus 15 euro.

Hoeveel verbruikt een speedpedelec?

We voerden dezelfde test ook uit met de speedpedelec van het jaar: de Riese & Müller Supercharger2 GT vario HS. De standaard inbegrepen DualBattery 1000 heeft een laadcapaciteit van 1.000 Wh, of 1 kWh. Leggen we dat cijfer naast het goedkoopste energietarief, dan ziet het plaatje er als volgt uit:

1 kWh x 0,21 euro/kWh = 0,21 euro voor één herlaadbeurt. Bij 150 herlaadbeurten betaalt u dus 32,15 euro.

Hoeveel afstand je met één herlaadbeurt aflegt, hangt uiteraard af van verschillende variabelen. Onder meer de gewenste trapondersteuning, je gewicht en het parcours dat je aflegt resulteren in grote verschillen.

Effect energieprijzen

We gingen ook het effect van de energieprijs op de herlaadkosten na. Bij het duurste tarief op de energiemarkt betaalde je op 8 juni 28,16 eurocent per kilowattuur. Een herlaadbeurt voor de stadsfiets kost je nu 0,14 euro. Bij 150 herlaadbeurten betaal je in totaal 21 euro, of 6 euro meer dan bij het goedkoopste energietarief. Aan één oplaadbeurt van de speedpedelec kleeft een prijskaartje van 0,28 euro. Na 150 herlaadbeurten dikt je energiefactuur met 42 euro aan of 10 euro meer dan het voordeligste stroomcontract.

Conclusie

De energiekosten hoeven de kosten voor een e-bike of speedpedelec niet in de weg te staan. Het type batterij, het type fietser en de keuze van uw energieleverancier kunnen de kosten wel nog met enkele euro’s laten dalen of stijgen.

