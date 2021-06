Hoeveel kost het onderhoud van je verwarming- en koelsystemen per jaar?

EnergieDe Belg investeert in coronatijden fors in het onderhoud van zijn woning. Daar hoort ook nazicht op het vlak van huiscomfort bij. Maar welke onderhoudswerken op het vlak van verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC) zijn aan de orde en met welk kostenplaatje gaan ze gepaard? Mijnenergie.be maakte de rekening.

Het voorbije jaar stonden in elke straat opvallend veel bestelwagens van technici geparkeerd. Dat de Belg van de coronacrisis gebruik heeft gemaakt om te investeren in onderhoudswerken, blijkt ook onrechtstreeks uit cijfers van de Consumentenombudsdienst. Het aantal dossiers rond het onderhoud of de reparatie van de woning steeg er met liefst 46%.

Ketelonderhoud

Eén van die onderhoudsdomeinen is HVAC, de Engelse afkorting voor heating (verwarming), ventilation (ventilatie) en air conditioning (airco of koeling). Binnen het domein verwarming treedt het onderhoud van de centrale verwarming al snel op de voorgrond. De tweejaarlijkse onderhoudsbeurt van centrale stooktoestellen op gas en de jaarlijkse revisie van cv-ketels op stookolie of vaste brandstof zoals hout en pellets is verplicht. Voor een gas- of stookolieketel moet je daarbij een erkend technicus inschakelen. Daarnaast draagt een ketelonderhoud uiteraard ook bij tot de efficiëntie en levensduur van het toestel.

Lees ook: Waarom laat je best tijdens de lente je verwarmingsketel onderhouden?

Wat kost het?

De Confederatie Bouw schatte de kostprijs van die klus enkele jaren geleden op een bedrag tussen 150 en 200 euro. Voor ketels op stookolie moet je doorgaans enkele tientallen euro’s extra neertellen. Wanneer we er de actuele tarieven van energieleveranciers en loodgieters op na slaan, dan blijft die prijsvork vandaag nog overeind. De Confederatie Bouw waarschuwde eerder al voor leveranciers die extreem lage prijzen aanrekenen. Ze beveelt daarom aan om te controleren of de technicus die bij je langskomt op de lijst met erkende technici vermeld is. Energieleveranciers en HVAC-dienstverleners bieden ook onderhoudscontracten aan. Ze rekenen daarvoor kosten aan die meestal schommelen tussen 6,50 en 7,50 euro per maand.

Ventilatiesysteem

Bij een nieuwe woning of verbouwde woning is een ventilatiesysteem of ventilatierooster verplicht. Bij nieuwbouw of een ingrijpende energetische renovatie gelden er bovendien wettelijke ventilatie-eisen. Voor de nieuwbouwmarkt zijn er een aantal verschillende ventilatiesystemen op de markt, waarvan de types C en D de meest courante zijn. Een type C werkt op basis van een natuurlijke aanvoer via raamverluchting en een mechanische afvoer via een slimme ventilatie-unit. Een type D werkt daarentegen volledig geautomatiseerd.

Bij een ventilatiesysteem type C kan je de jaarlijkse reiniging en stofverwijdering van de raamroosters en ventilator zelf uitvoeren. Een type D vraagt extra aandacht. Volgens Livios stofzuig je de luchtfilter idealiter drie tot vier keer jaar. De bouw- en verbouwsite raadt aan om de luchtfilter jaarlijks te vervangen, wat goed is voor een kostprijs van – afhankelijk van het type – ongeveer dertig euro. Bij beide systemen volgt idealiter na acht jaar een inspectie en reiniging van het kanalennet. Livios schat het kostenplaatje voor die taken op ongeveer 350 euro.

Airconditioning

Om een optimale werking van de airconditioning te garanderen is een periodiek onderhoud aangeraden. De hoeveelheid koelmiddel die een airco met ozon(laag)afbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen kan bevatten, bepaalt de frequentie van de verplichte lekkagecontrole.

Lees ook: Zoveel kost het verbruik van een airco

Airco’s met minder dan 3 kilogram koelmiddel: geen verplicht onderhoud

Airco’s met meer dan 3 kilogram koelmiddel: jaarlijks verplicht onderhoud

Airco’s met meer dan 30 kilogram koelmiddel: halfjaarlijks verplicht onderhoud

Airco’s met meer dan 300 kilogram koelmiddel: trimestrieel verplicht onderhoud

Daarnaast is een onderhoud ook aangewezen wanneer je installatie meer lawaai produceert dan gewoonlijk, wanneer het koelvermogen afneemt of wanneer de energiekosten onverklaarbaar hoog oplopen.

Gespecialiseerde sites schatten de prijs van een onderhoudsbeurt op ongeveer 150 euro. Al gelden er ook prijsverschillen tussen een standaard onderhoud en een groot onderhoud. HVAC-specialisten bieden ook hier onderhoudscontracten voor de airconditioning aan.

Lees ook: