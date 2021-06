Hoeveel kost een huis met tuin in de verschillende provincies? Onze woonexpert vergelijkt

Instapkla­re, goed gelegen huizen ontzettend populair volgens onze woonexpert: deze pareltjes worden verkocht via een biedsys­teem

7 juni Een huis wordt nog maar zelden per opbod verkocht via de klassieke openbare verkoop in een achterzaaltje van het dorpscafé. Meer dan ooit verandert vastgoed van eigenaar via een (online) biedsysteem, met een richt- of vanafprijs. Dat is vooral het geval met gegeerde, instapklare huizen die op die manier nog duurder worden. Onze woonexpert Björn Cocquyt toont zijn favorieten met startprijzen tussen de 219.000 en 1.200.000 euro.