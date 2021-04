Hoeveel geld heb je nodig om te kunnen rentenieren?

SparenDe FIRE-beweging - financially independant and retire early - wordt ook in ons land steeds populairder. Droom jij er ook van om zo snel mogelijk van je spaarcenten te kunnen leven? Spaargids.be zocht uit hoeveel kapitaal je ongeveer nodig hebt en verduidelijkt waarom beleggen een must zal zijn.

In de Verenigde Staten is de FIRE-beweging al een tijdje populair. Ook in ons land zijn er overtuigden die ernaar streven om zo snel mogelijk te kunnen leven van hun spaarcenten. Gemakkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk, want om echt te kunnen rentenieren moet je eerst een behoorlijk kapitaal opbouwen.

Een inkomen van 2.000 euro

Stel dat je elke maand een inkomen van 2.000 euro wil halen uit je spaar- of beleggingsportefeuille, dan heb je jaarlijks 24.000 euro aan rente-inkomsten nodig. Welk kapitaal je daarvoor nodig hebt, hangt af van het rendement van jouw spaar- of beleggingsproducten.

Bij een gemiddeld nettorendement van 5% hebt je 480.000 euro nodig om uit te komen bij een jaarlijks rente-inkomen van 24.000 euro. Bij een nettorendement van 2% heb je een kapitaal van 1,2 miljoen euro nodig. En bij een nettorendement van 0,11% (wat de rentevergoeding is van het merendeel van de spaarrekeningen nu) gaat het al over een kapitaal van bijna 22 miljoen euro.

De bovenstaande rekensommen tonen meteen aan waarom je meer dan een spaarrekening zal nodig hebben om te kunnen leven van rente-inkomsten. Het rendement van de meeste spaarrekeningen is al jaren veel te laag om echt rente-inkomsten te genereren. Er blijft natuurlijk wel een groot verschil tussen een spaarrekening met de wettelijke minimumrente van 0,11% of een met een rente van 1%. Die laatste genereert vanaf 2,4 miljoen euro een jaarlijkse rentevergoeding van 24.000 euro.

Beleggen

Als je hogere rendementen nastreeft, moet je meer risico nemen, bijvoorbeeld door te kiezen voor een beleggingsplan. Sommige beleggingsplannen leverden de voorbije vijf jaar een gemiddeld jaarlijks rendement van 8 tot 11%. Het gaat dan wel altijd om de zogenaamd offensieve (en dus risicovolle) beleggingsportefeuilles.

Met een jaarlijks rendement van 10% bereik je met een kapitaal van 240.000 euro een jaarlijks rendement van 24.000 euro. Besef wel: dergelijke rendementen zijn helemaal niet de norm. De meeste beleggingsplannen leverden de voorbije vijf jaar een jaarlijks rendement van 3 à 6%. En sommige plannen boekten amper winst.

Rendementen uit het verleden zeggen ook niets over de toekomst. De voorbije jaren waren gunstig voor aandelenbeleggers, maar een diepe crisis kan aandelenportefeuilles ook de dieperik in storten. Beleggers met een lange beleggingshorizon die ook tijdens crisissen consequent blijven bijstorten in hun beleggingsplan, komen dergelijke crisissen wel te boven en zullen op de lange termijn nog wel een mooi rendement realiseren. Maar wie op de lange termijn uitgaat van een jaarlijks gemiddeld rendement van 10% is zichzelf vooral rijk aan het rekenen en zal bedrogen uitkomen. Ga daarom uit van een realistisch rendement en beleg ook niet al je spaarcenten in een beleggingsplan.

Het inflatiespook

Als je echt genoeg geld wil hebben om te rentenieren, moet je verder nog rekening houden met de inflatie. Inflatie is het fenomeen waarbij de prijzen van allerlei goederen en diensten stijgen. De 2.000 euro die je vandaag in je hand hebt, is bij stijgende inflatie volgend jaar al minder waard.

Als we bijvoorbeeld uitgaan van een gemiddelde jaarlijkse inflatie van 2% (wat ook het streefdoel is van de Europese Centrale Bank) dan moet je al een jaarlijks gemiddeld rendement van 2% realiseren met je spaarcenten, enkel en alleen om de stijgende levensduurte te compenseren.

Concreet kunnen we dit besluiten: heb je een beleggingsportefeuille met een gemiddeld jaarlijks rendement van 5%, dan levert dat vanaf 480.000 euro een opbrengst op van jaarlijks 24.000 euro. Bij een inflatie van 2% ligt het reële rendement echter op 3%. Dan heb je met andere woorden geen 480.000 euro, maar wel 800.000 euro nodig om een reële opbrengst van jaarlijks 24.000 euro te genereren.

