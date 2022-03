Hoeveel data verbruiken Google Maps of TikTok op één uur tijd? En vanaf wanneer neem je best een andere bundel?

Even snel door Facebook scrollen? Of updates op Instagram bekijken? Dat kost je al snel 100 MB per uur. Klinkt niet veel? Schijn bedriegt. Recent onderzoek van Hootsuite en We Are Social toont aan dat de Belg gemiddeld 1 uur en 45 minuten per dag met sociale media bezig is. Als je dat enkel met mobiele data doet, verbruik je al 5,25 GB per maand, enkel en alleen door te scrollen op Facebook en Instagram. Dus zonder dat je zelf foto’s en video’s plaatst. Deze apps blijven bovendien ook op de achtergrond actief om updates weer te geven.

Wie over video spreekt, denkt automatisch ook aan YouTube. De applicatie verbruikt gemiddeld 4 MB per minuut. Omgerekend is dat 240 MB per uur. De jeugd vergaapt zich dezer dagen evenwel vooral aan filmpjes op TikTok. De applicatie verbruikt veel mobiele data: gemiddeld tot 840 MB per uur. Als gebruiker kan je dat beperken door de ‘DataSaver’-functie in te schakelen. Het duurt dan langer om video’s te laden en je bekijkt ze in lagere kwaliteit, maar het verbruik van je mobiel data daalt met ruim de helft.

De populairste applicatie is tegenwoordig WhatsApp. Het dataverbruik voor wie vooral berichten stuurt en ontvangt, is daar evenwel verwaarloosbaar. Met 1 MB verstuur en ontvang je tot 100 berichten. Wil je videobellen via WhatsApp, dan loopt het verbruik op tot 240 MB per uur. Net zoals wanneer je video’s en foto’s verstuurt en ontvangt.

Wie wil videobellen, maar minder wil verbruiken, gebruikt dan beter FaceTime. Daar moet je rekenen op een gemiddeld verbruik van 210 MB per uur.

Wie zijn smartphone gebruikt als gps, moet zich minder zorgen maken. Waze verbruikt minder dan 1 MB per uur, bij Google Maps is dat ongeveer 2 MB en Apple Maps 5,40 MB. Ook fervente twitteraars verbruiken weinig mobiele data. Eén tweet versturen kost je ongeveer 70 KB. Met 1 MB verstuur je dus bijna 15 tweets. Maar opgepast: wie video’s plaatst en bekijkt op Twitter, ziet zijn verbruik wél snel stijgen.

En een uur streamen op je mobiel apparaat? Dan verbruik je rond de 1,7 GB.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dataverbruik controleren

Wie een beperkte databundel heeft, let dus beter op. Zowel op je iPhone als Android-telefoon kan je bij de instellingen je mobiel dataverbruik nagaan per applicatie. Sowieso is het aangewezen om waar mogelijk steeds gebruik te maken van een wifi-verbinding om je mobiel verbruik te beperken. Ga je toch vaak buiten je bundel? Dan kunnen die kosten hoog oplopen en is overschakelen naar een ander abonnement met een hoger of onbeperkt verbruik aangewezen.

Favoriete applicatie

Heb je één favoriete applicatie? Dan is het mogelijk interessant een abonnement te nemen waarbij je die app eindeloos kan gebruiken. Proximus-klanten met een Mobilus S of M-abonnement kunnen een favoriete app kiezen. Standaard is je favoriete app WhatsApp, maar je kunt die één keer per maand wijzigen in Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram of Pinterest via MyProximus. Er kan maar één app tegelijk actief zijn.

Proximus biedt daarnaast Epic-abonnementen aan, specifiek gericht op sociale media en jongeren. Je krijgt er afhankelijk van je keuze tussen 25 en 40 GB mobiele data voor muziek, video en sociale media.

Telenet biedt op dat vlak een gelijkaardig alternatief. Dankzij Free G krijg je – afhankelijk van je abonnement – naast je inbegrepen mobiele data nog een extra pot mobiele data voor een aantal apps (Messenger, WhatsApp, Play Sports en Telenet TV Flow). Let op: de extra mobiele data is niet onbeperkt.

Om na te gaan welke formule het beste bij je past, kan je best uitgebreid vergelijken. Vergelijk hier het aanbod en de prijzen van verschillende telecomproviders.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Mijntelco.be

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Mijntelco. Mijntelco.be is een onafhankelijke telecomvergelijker van internet, mobiele tefefonie, televisie en vaste lijn.