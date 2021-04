Hoeveel brengt buitenlands vastgoed op?

SparenInvesteren in vastgoed is al een tijdje populair, met dank aan de lage rente. Misschien droomt u ook wel van een stekje ergens aan de Franse of Spaanse kust, in de hoop om het te verhuren. Maar levert dat ook een beter rendement op dan een opbrengsteigendom in België? Spaargids.be bekeek de cijfers én de vele vragen die bij zo’n onderneming komen kijken.

Het huurrendement van een vastgoedinvestering hangt af van twee zaken: de aankoopprijs en de huurprijs. Als u bijvoorbeeld een rendement van 4% wil halen op een appartement van 200.000 euro, moet u jaarlijks 8.000 euro huurgeld ontvangen. Dat is 667 euro per maand.

Op de website www.globalpropertyguide.com worden gemiddelde rendementen voor verhuring van vastgoed aan particulieren opgesomd. België komt daar uit op 4,56%. Hogere resultaten zijn volgens de website te vinden in o.a. Portugal (5,45%), Ierland (7,09%) en Moldavië (10,00%).

Opgelet: dit zijn bruto rendementen. Hier is met andere woorden geen rekening gehouden met:

• onderhoudskosten

• verzekeringen

• belastingen

• financieringslasten

• kosten beheer makelaar

• mogelijke leegstand

Wat verder een vertekend beeld kan geven: de data zijn gebaseerd op appartementen van ongeveer 120 m² in grote steden. Voor België gaat het dan over Brussel. Ze slaan ook alleen op verkochte bestaande panden, niet op nieuwbouw. Voor nieuwbouw liggen de rendementen lager.

Kortom: afhankelijk van type vastgoed en sowieso ligging kan het huurrendement dus behoorlijk afwijken van de vermelde gemiddelden. Staar u daar dus niet té blind op.

Veel vragen

Uiteraard kan het wel interessant zijn om in buitenlands vastgoed te investeren. Veel landgenoten kochten bijvoorbeeld eigendommen in Spanje toen de vastgoedprijzen daar in de nasleep van de financiële crisis kelderden.

Evident is zo’n aankoop dan weer niet en er zijn heel wat valkuilen.

1. Kennis van het huis of appartement en de omgeving. Koopt u iets in eigen land, dan gaat u er wellicht enkele keren langs om de voor- en nadelen van het huis en de buurt te zien. In het buitenland is dat veel minder evident.

2. Kennis van de lokale wetgeving. In België moet de notaris u inlichten als hij weet dat het pand bezwaard is met een hypotheek. Ook hij moet u in kennis stellen van eventuele vastgestelde bouwovertredingen. Is dat in het buitenland ook zo of zijn de regels daar minder dwingend? En wat met bijkomende kosten (notaris, registratie)? Bruikbare tip: steek uw licht eens op bij landgenoten die in het betrokken land wonen of laat u (ook juridisch) bijstaan door iemand die vertrouwd is met de regio.

Er zijn trouwens nog andere zaken die u zal moeten bekijken. Hoe zit het bijvoorbeeld met de vastgoedbelastingen? Moet u die in het betrokken land betalen? Of heeft België afspraken met het land waarin u vastgoed wil kopen? Zo ja, welke?

In elk geval zal u het vastgoed ook in België moeten aangeven. Dit betekent niet noodzakelijk dat u er in ons land wordt op belast, maar het kan meespelen in de bepaling van het belastingtarief van uw andere inkomsten.

3. Verhuur regelen. Doet u dat via een makelaar ter plaatse? Welke reputatie heeft hij? Of heeft u een ander persoon die toezicht kan houden? Hoe zit de lokale huurwetgeving in elkaar?

Financiering

Buitenlands vastgoed financieren kan via een Belgische bank, maar die zal eventueel vragen of ze een hypotheek mag nemen op een vastgoed in België. U kunt ook aankloppen bij een buitenlandse bank. Vergeet ook niet te vragen naar de gevolgen op lange termijn. Betaalt u bij een latere verkoop eventuele meerwaardebelasting of niet? Hoe zit het als u overlijdt? Hoe gaat het vastgoed dan over naar de volgende generatie? Waar moet u eventuele successiebelasting betalen?

Het zijn allemaal zaken die verschillend kunnen uitdraaien naargelang uw dossier en het land waar u vastgoed wil kopen. Hou er dus rekening mee dat u eerst veel huiswerk moet maken en vervolgens administratie moet regelen. Dat is nog extra het geval als u het pand ook wil verhuren.

