Hoeveel betaal je voor een huis in de verschillende provincies? De 10 goedkoopste en duurste gemeenten op een rij

Gerenoveer­de, instapkla­re huizen steeds vaker via bieding verkocht: onze expert legt uit hoe dat komt en toont aanraders

15 februari Een renovatie kost veel tijd en ook op een nieuwbouw is het lang wachten. Heel wat huizenjagers hebben dat geduld niet en zoeken daarom een woning die al opgeknapt en dus instapklaar is. Onze woonexpert Björn Cocquyt ging op zoek naar enkele aanraders in de markt en licht toe waarom dergelijke huizen steeds vaker via een bieding worden verkocht.