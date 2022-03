Hoelang mag je etensrestjes bewaren? "Je ziet, ruikt of proeft niet altijd meteen dat je eten vervallen is"

Bewaar je eieren en tomaten nu in of uit de koelkast? Expert geeft 9 tips om je koelkast perfect te gebruiken

Bewaar jij je bananen het liefst ín de koelkast, terwijl je partner bij hoog en laag beweert dat die het best uit de koelkast liggen? Twijfel je nog steeds of je die vis op het juiste schap plaatst om hem niet te laten bederven? Deze koelkastdilemma’s helpt Frank Devlieghere voor eens en voor altijd de wereld uit. De professor levensmiddelenmicrobiologie en -conservering aan de UGent tipt verder ook hoe je die koelkast het meest efficiënt indeelt: “per schap of per vak is er een serieus temperatuurverschil, dat is niet zonder reden.”

25 januari