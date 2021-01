Reizen na de brexit: wat verandert er allemaal voor jou?

2 december Nog een maand en de brexit is een feit. Hoe die er tot in de details zal uitzien, daarvoor wordt er momenteel nog stevig onderhandeld. Maar wat we zeker al weten is dat vanaf 2021 voor ons als reizigers niets meer hetzelfde zal zijn. Heb je binnenkort een paspoort nodig voor een kort verblijf? Zal je meer betalen voor een tripje met de Eurostar naar Londen? En wat met je ziekteverzekering? Onze reisexpert zocht het uit.