Hoe zorg je voor betere wifi in alle kamers van je huis? “Koop geen goedkope repeater”

Hardware InfoDraadloos internet is een hemel - behalve op de plekken in je huis waar je geen verbinding hebt. Frank Everaardt, techexpert bij Hardware Info , legt uit hoe je het netwerk thuis kunt verbeteren en welke toestellen daarbij kunnen helpen.

De afgelopen maanden leerden ons dat een goede internetverbinding onmisbaar is. Wie aan een vaste bureau werkt of een spelconsole met het internet wil verbinden gebruikt doorgaans een kabel, maar draadloos internet maakt je een pak mobieler. In theorie, want in praktijk loopt het soms nog mis. In bad naar een film kijken of in de zetel een call doen is plots een pak minder aangenaam met een verbinding die uit de jaren ‘90 lijkt te komen.

Verplaats je router

“Internet is essentieel in de moderne woning, maar helaas hebben velen de verkeerde spullen in huis”, zegt Frank Everaardt, hoofdredacteur van Hardware Info. “Vaak gaat het al mis met het toestel waarmee het begint: je modem of router. Mensen plaatsen die doorgaans vlak naast de meterkast, maar dat is niet per se de ideale plek.” De tip van Frank? Praat met luide stem op een plek in je woning en vraag aan een huisgenoot tot hoe ver ze je kunnen horen. “Je zal al snel merken dat het op de ene locatie beter werkt dan de ander. Soms kan het verplaatsen van de modem of router naar daar al een behoorlijke verbetering in het signaal geven. Dat is natuurlijk de goedkoopste oplossing.”

Hoe kies je een krachtigere router?

In andere gevallen zal je misschien een krachtige router moeten kopen. “Kies dan voor een model met de nieuwe wifi 6-techniek. Zo’n toestel heeft een slim systeem dat de draadloze verbinding beter verdeelt over de aangesloten apparaten. Bij oudere technieken kunnen apparaten last hebben van elkaar.” Een goed voorbeeld van een krachtige wifi 6-router is de TP-Link AX73. Die heeft een handige app en biedt dankzij de zes antennes een prima dekking in je huis. Everaardt: “Vergeet die antennes niet rechtop te zetten. Heel handig is dat de router een ingebouwd digitaal beschermingsschild heeft om je apparatuur tegen hackers te beschermen.”

Quote Je moet je router zien als een tuinslang die rond sproeit. Je repeater is een emmer waarmee je het water probeert op te vangen om door te gooien. Niet meteen de beste oplossing dus. Frank Everaardt, hoofdredacteur Hardware Info

Kies je voor een mesh of access point?

En dan zijn er nog andere technologische oplossingen waar je naar kunt grijpen. Het eerste waar mensen spontaan aan denken is een goedkope repeater. Die raadt Frank Everaardt ten stelligste af. “Mensen denken dat ze het voor een dertigtal euro opgelost krijgen, maar dat is niet waar. De meeste van die toestellen werken zo dat je uiteindelijk maar de helft van de snelheid overhoudt. Je moet je router zien als een tuinslang die rond sproeit. In die metafoor is je repeater een emmer waarmee je het water probeert op te vangen om door te gooien. Niet meteen de beste oplossing dus.”

Een mesh wifi netwerk is in zo’n geval handiger. Zo’n netwerk bestaat uit 1, 2 of 3 zuiltjes. Onderling vormen ze een spinnenweb van draadloze verbindingen. “Dat kán goed werken, maar lang niet ieder huis leent zich daarvoor”, zegt Frank Everaardt. “Dikke muren kunnen een goede verbinding voorkomen, maar gelukkig kun je de zuiltjes ook onderling verbinden via een kabel.” Een voorbeeld van zo’n set is de Huawei WiFi Mesh WS8100, een zeer betaalbare set met wifi 6.

Netgear gaat nog een stap verder met haar wifi 6 WAX630. Dit is een zogenaamd access point, ideaal voor wie veel en krachtig internet verwacht. Bedrijven, bijvoorbeeld. Zo’n acces point bestrijkt een zeer groot gebied en bedien je via een app. Per verdieping plaats je één WAX630, die via een netwerkkabel van stroom en netwerk voorzien wordt. Je combineert de WAX630 met een speciale netwerkswitch, zoals de GC510PP van Netgear. De set omvat geen router, maar koppel je aan de router of modem van je provider.

“Voor echte slimmigheden moet je bij de Duitsers van AVM zijn”, zegt Frank Everaardt. “Met hun FRITZ!Box 7530 haal je naast een modemrouter voor een DSL-verbinding ook een complete telefooncentrale in huis. Je kunt namelijk tot zes draadloze telefoons aansluiten. Dit slimme doosje heeft een uitgebreid besturingssysteem met slimme apps. Met de FRITZ!Repeater 6000 breid je het netwerk eenvoudig uit. Dit product werkt via mesh en kent dus niet de nadelen van gewone repeaters.”

