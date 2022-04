Hoe woont Béa van Blind Gekocht? “Het was wennen om weer kinderen in huis te hebben”

De bijzondere jarender­tig­wo­ning van Karolien en Walter. “Veel mensen vinden onze roze badkamer too much”

“Ons interieur is als een open boek.” Het interieur van Karolien en Walter in drie woorden omschrijven? Roze, vintage en verzamelingen. Maar het verhaal dat erachter schuilt, is veel uitgebreider. Ze laten ons binnenkijken in hun prachtig gerenoveerde jarendertigwoning, gekenmerkt door authentieke elementen én verrassende ingrepen. “De afgeronde vormen geven een vrouwelijke toets aan de badkamer. Ik geniet er elke dag van.”

