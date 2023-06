Hoe weet je of jij hoogbegaafd bent? Expert legt uit wat de kenmerken zijn: “Mensen met een hoog IQ nemen niet zomaar dingen klakkeloos over”

Waarom is het zo moeilijk om tegen de groep in te gaan? “Uitgeslo­ten worden was vroeger een doodsvon­nis”

Van ‘Big Brother’ en ‘De Mol’ naar ‘De Verraders’, veel tv-series draaien rond de groepsdynamiek. En ook in het echte leven – denk maar aan Reuzegom – is dikwijls te zien hoe sterk die groepsdruk kan zijn. Wie is een schaap en volgt, wie is een rebel? Professor sociale psychologie Frank Van Overwalle (65) van de Vrije Universiteit Brussel doet een boekje open over de kracht van groepen: “Een groep geeft mensen identiteit, maar is daardoor ook anti-sociaal.”