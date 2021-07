Hoe weet je of je een goede woonlening hebt onderhandeld?

Gemiddelde rentevoet

Om te weten waar je met dergelijke troefkaarten op mag mikken, is marktinzicht belangrijk. De gemiddelde rentestand voor woonleningen in België vormt een eerste waardevolle maatstaf. Op 24 juni wees de rentebarometer van Immotheker 1,35% aan voor een looptijd van 20 jaar en een vaste rentevoet, op voorwaarde dat je minimum 20% van de aankoopsom meteen op tafel legt. Schotelen de banken je offertes met een hoger kostenpercentage voor, terwijl je over een sterk dossier beschikt, dan is er waarschijnlijk nog onderhandelingsmarge.

Welke tarieven bedongen andere kopers?

Minstens even interessant is een kijk op de tarieven die andere kooplustigen onderhandelen. Spaargids.be giet daartoe een vijftigtal recente offertes in een handig overzicht. Daaruit blijkt dat bij een looptijd van twintig jaar zelfs een rentetarief van 0,78% tot de mogelijkheden behoort. De details van die offerte leren je in hoeverre je jouw dossier aan dat van de respectievelijke kopers kunt spiegelen. Je verneemt bijvoorbeeld welke aanvullende producten de koper bij de bank heeft afgesloten en bij welke quotiteit. De quotiteit is de verhouding tussen het bedrag van jouw hypothecaire lening en de waarde van je woning.