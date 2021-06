Hoe voorkom je dat je kinderen het slachtoffer worden van een scheiding? Experte Marsha Pinedo geeft advies

In haar boek Je hoeft het niet alleen te doen tracht Marsha Pinedo (50) kinderen door de scheiding van hun ouders te loodsen. Had ze die hulp zelf vroeger maar gehad, zegt de therapeut nu. Want ook zij moest als kind de scheiding van haar ouders doorstaan. “‘Je moeder is een hoer’, ‘je vader is een lul’ – daar kun je als kind helemaal niets mee. Het is alleen heel, heel vermoeiend.” Ze legt uit hoe je het beter kan aanpakken. “Mensen moeten zich realiseren dat het partnerschap niet voor eeuwig is. Maar het ouderschap is dat wel.”