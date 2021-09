Hoe vol mag de agenda van een kind zijn? En hoeveel privacy geef je het op sociale media? Opvoedingsexpert geeft raad

Op Hotel Mama met je lief? Steeds meer twintigers wonen nog bij hun ouders. Gaya (26) en Marie (23) vertellen

3 september Steeds meer volwassen kinderen blijven na hun studies nog bij mama en papa wonen. Gaya (26) doet het, net als Marie (23). Zélfs haar lief is mee ingetrokken bij Hotel Mama. “We hebben even gekeken om samen een appartement te huren of een huisje te kopen dat we konden renoveren. Maar halleluja, dat is duur.” Gezinssocioloog en gewoon hoogleraar Dimitri Mortelmans (UAntwerpen) vertelt welke afspraken je het best vastlegt als twintigers nog even in het ouderlijke nest blijven plakken en hoe je de rekening maakt.