Hoe vind je een smartphone met de technische specificaties die je echt wil?

Er zijn duizenden smartphones, die lang niet enkel op vlak van prijs verschillen. Op gespecialiseerde sites als Tweakers.be of Hardware.info staan tools om snel toestellen te filteren. Je ontdekt er ook meteen waar je ze het goedkoopst kan kopen. Maar hoe begin je daaraan? Welke specificaties zijn belangrijk en welke niet?

De grootte

Er is een tijd geweest dat smartphones elk jaar weer iets groter werden, tot het verschil met een kleine tablet bijna verdwenen was. Tegenwoordig vind je terug iets meer variatie, waardoor je kan selecteren op de grootte die jij zelf prettig vindt.

De grootte van het smartphonescherm slaat op de schermdiagonaal en is standaard uitgedrukt in inch. Het merendeel van de smartphones heeft een schermformaat tussen de 5,8 en 6,2 inch (omgerekend: 14,7 tot 15,7 cm). Giganten als de OnePlus 8 Pro (6,78 inch) kan je niet meer met één hand bedienen, de Nokia 8110 (2,4 inch) is dan weer een van de kleinste smartphones op de markt.

De verversingssnelheid

Het scherm van je smartphone herlaadt een bepaald aantal keer per seconde. Die verversingssnelheid of refresh rate wordt in Hertz (Hz) uitgedrukt. Dit is vooral belangrijk als je graag naar actiefilms en sport kijkt of een smartphone gebruikt om te gamen. De meeste smartphones hebben als ondergrens 60Hz. De Samsung Galaxy S21 is in die zin met 120Hz een aanrader.

Volledig scherm Van l naar r: OnePlus 8 Pro, Nokia 8110 en Samsung Galaxy S21 © rv

De camera’s

Als je een smartphone vooral koopt om foto’s mee te maken, zijn er verschillende parameters die een rol spelen. Het aantal megapixels vertellen je bijvoorbeeld iets over hoe scherp je foto’s zijn, maar dat is niet het volledige plaatje. Toptoestellen als de Xiaomi Mi Note 10 hebben meerdere camera’s, waarmee je zowel goede portretten als landschapsfoto’s maakt. Niet onbelangrijk voor wie veel selfies neemt: de kwaliteit van de camera aan de voorzijde. De Oppo Find X2 Pro heeft daarin meerdere streepjes voor op de concurrentie.

De pixeldichtheid

Je hebt weinig aan scherpe foto’s als je ze op een middelmatig scherm bekijkt. De pixeldichtheid, uitgedrukt in ppi, vertelt je hoeveel pixels per inch er op je scherm te zien zijn. Hoe hoger dit getal, hoe scherper het beeld. Op smartphones zoals de Sony Xperia 1 II kan dat oplopen tot 643 ppi.

De processor

De processor is de chip die onder andere bepaalt hoe snel je toestel reageert. Ze worden gemaakt door bedrijven als Qualcomm en Intel, maar Apple ontwikkelt ze bijvoorbeeld ook zelf. Haar A14 Bionic chip, die je onder andere in de iPhone 12 Mini vindt, is een van de krachtigste processors van het moment. Wanneer is dit van tel voor jou? Als jij je smartphone gemiddeld veel gebruikt én ook veel zware applicaties laat draaien.

Volledig scherm Van l naar r: Xiaomi Mi Note 10, Oppo Find X2 Pro, Sony Xperia 1 II en iPhone 12 Mini © rv

De batterij

Last but not least: de batterij. Je smartphone mag nog de beste specificaties ter wereld hebben, het zal snel vervelend worden als je hem elke 5 uur in het stopcontact moet pluggen. De batterijduur wordt bepaald door een combinatie van factoren. De accucapaciteit, uitgedrukt in mAh, is alvast een belangrijke indicator: hoe hoger, hoe beter. In dit artikel vind je een overzicht van enkele modellen die extra lang mee kunnen.

