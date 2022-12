Hoe verwijder je urinegeur als je hond in huis plast?

Hondenurine bevat feromonen, urinezuur, ammoniak, eiwitten, ureum en andere bestanddelen, waardoor het nogal sterk ruikt. De stoffen in de urine zijn vooral nuttig voor het markeergedrag van de hond buiten, want het kan anderen waarschuwen voor de grenzen van zijn territorium. Met deze middeltjes kan je de geur uit je interieur verwijderen.

Is een droge neus een signaal dat je hond ziek is?

• Waterstofperoxide: verdun het in gelijke delen in water en breng het direct op de gewenste plek aan. Eventueel zeep of zuiveringszout toevoegen.



• Azijn: in gelijke delen met water verdunnen, aanbrengen en minstens 30 minuten laten staan.



• Natriumbicarbonaat: strooi dit zuiveringszout over het oppervlak en laat ongeveer 12 uur inwerken. Stofzuig daarna of maak schoon met een beetje water en herhaal indien nodig.



• Citroen: direct citroensap aanbrengen en wat zuiveringszout toevoegen. Dit veroorzaakt een bruisreactie die je minstens een halfuur laat inwerken.