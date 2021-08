Hoe vermijd je pijn aan je achterwerk? En wat eet je tijdens het fietsen? Tom Boonen geeft advies over hoe je je best voorbereidt op een fietstocht

Het hoeft niet klimmend op de flanken van de Ventoux te zijn, of zwoegend in de bochten van L’Alpe d’Huez. Het is net zo fijn om in Vlaanderen te fietsen. Maar hoe pak je zo’n fietstocht best aan? Tom Boonen beantwoordt negen vragen over hoe je je goed kan voorbereiden: van ‘wat doe je bij pech onderweg?’ tot ‘is stretchen nuttig?’.