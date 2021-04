Hoe selfiecultuur leidt tot een overdaad aan botox en fillers bij jonge meisjes: “Hun droom? Een gezicht waaraan zichtbaar gewerkt is”

Coronavac­cins kunnen bijwerking hebben op fillers, waarschu­wen dermatolo­gen. “Plan de injecties niet voor of na je vaccinatie”

7 april Het Moderna-vaccin tegen corona heeft in zeldzame gevallen bijwerkingen op fillers in het gezicht. Een aantal mensen kreeg na het vaccin milde verdikkingen en roodheden op de plaatsen waar ze fillers hadden. “Het is een uitzonderlijke bijwerking die we ook bij andere types vaccins kunnen verwachten”, zegt dermatologe Kristin Smet. Ze raadt wel aan om te wachten met fillers tot een paar weken na de vaccinatie.