Hoe onderscheid je de kwakzalvers, en werkt het eigenlijk wel? Experts en farmacoloog geven uitleg over chiropraxie en osteopathie

Kinesisten en ergothera­peu­ten slaan alarm over patiënten met langdurige Covid: “Overstelpt met telefoons van mensen die aan hun lot worden overgela­ten”

Minstens één op zeven mensen die Covid-19 doormaken, ontwikkelt langdurige Covid en heeft zes maanden later nog altijd één of meerdere symptomen, zo staat te lezen in het rapport rond langdurige Covid dat het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) in oktober gepubliceerd heeft. Een deel van die mensen heeft langdurige zorg nodig, maar krijgt die niet volgens de beroepsverenigingen voor kinesisten en ergotherapeuten. Wie thuis uitziekt, blijft in de kou staan. “Ik word overstelpt met telefoons en mails van mensen die een ergotherapeut nodig hebben, maar die aan hun lot worden overgelaten”, aldus Pierre Seeuws, voorzitter van Ergotherapie Vlaanderen.

30 november