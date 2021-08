Hoe (on)gezond is hard seltzer? Diëtist neemt de ingrediënten onder de loep en test zeven merken: "Minder calorieën, maar verraderlijke hoeveelheid alcohol”

Onze huissomme­lier proeft en beoordeelt 20 roséwijnen uit de supermarkt: “Superlek­ke­re rosé voor maar 4,99 euro bij Aldi”

9 juli Niet alleen in België maar ook in de rest van wereld wordt steeds meer rosé gedronken. Zelfs als de weergoden ons niet goed gezind zijn, genieten we graag van een glaasje rosé. Het goede nieuws is, dat je daar deze zomer niet diep voor in de geldbuidel hoeft te tasten. “2020 was een warm jaar, waardoor er meer geproduceerd is en er een grotere voorraad aan roséwijnen is met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Voor amper 5 euro kan je al van een superlekkere rosé genieten”, zegt onze huissommelier Sepideh Sedaghatnia, die 20 roséwijnen uit de supermarkt proeft en beoordeelt.