Hoe (on)gezond is brood nu echt? “Tarwe wordt onterecht beschouwd als een dik- en een ziekmaker”

Energie Zonnepane­len en een digitale meter: is het nachtta­rief weer interessan­ter?

30 maart Bent u eigenaar van zonnepanelen en is de digitale meter bij u al geïnstalleerd? Dan doet u er - toch volgens netbeheerder Fluvius - goed aan om eens te kijken of overschakelen op een dag- en nachttarief u geen forse besparing opbrengt. Lang zal u er wel niet van kunnen profiteren, want de VREG wil het voordeel vanaf volgend jaar afschaffen. Mijnenergie.be legt uit wat u moet weten.