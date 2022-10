Hoe nuttig is het om geregeld je bloed te laten checken? “Een huisarts kan niet alles zien in het bloed, maar er kunnen onrechtstreekse indicaties zijn”

Octa+ trekt kosten voor eigenaars zonnepane­len met analoge meter op

Octa+ voerde enkele maanden geleden als eerste energieleverancier een vergoeding in voor eigenaars van zonnepanelen met een terugdraaiende teller. Die taks is sinds 1 oktober verdubbeld en kost de prosument met een doorsnee installatie nu in totaal ruim 42 euro per maand of meer dan 500 euro op jaarbasis.

4 oktober