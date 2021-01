“Hoe meer vogels in je tuin, hoe beter voor je tuin én jezelf”: onze tuinexperte legt uit hoe je ze lokt én telt

Roosdaal Natuurpunt plukt Roosdaalse vogels uit de lucht: “Ringen levert waardevol­le informatie op over hun versprei­ding”

20 januari Natuurpunt Roosdaal heeft afgelopen maand 33 vogels voorzien van een ringetje aan de poot. Bedoeling is om zo het reilen en zeilen van de vogel in kaart te kunnen brengen. Zo kunnen wetenschappers belangrijke data verzamelen over bijvoorbeeld de verspreiding van bepaalde vogels. “Maar daarnaast is het ook gewoon fijn om na te kunnen gaan waar een vogel tijdens zijn leven heeft gezeten”, klinkt het.