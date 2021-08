Hoe maak je je laptop sneller en veiliger? “Hoe meer rommel er op je computer staat, hoe trager die werkt”

Test: Welke laptop past het beste bij jouw gebruikers­pro­fiel?

13 juli Met duizenden verschillende mogelijkheden qua merk, processor, geheugen, gewicht, scherm en prijs is het niet makkelijk om een nieuwe laptop te zoeken die precies bij je past. Ben je veel onderweg? Monteer je video’s of bewerk je foto’s? Of wil je gewoon bureelsoftware gebruiken en op het internet surfen? Onze techredacteur zocht uit welke laptop het beste bij jouw gebruikersprofiel past.