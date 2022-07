Hoe maak je een babyzitje veilig vast? En mag je kind voorin zitten? Zo vertrek je veilig op autovakantie met de kids

HLN ShopTrek je er gezellig met je gezin op uit met de wagen? Of je nu naar het andere eind van de wereld rijdt, of om de hoek een boodschap doet: je kids veilig vastzetten tijdens de rit, dient je eerste bezorgdheid te zijn. Raak je betrokken bij een ongeval en bleek je kind niet volgens de regels te zijn vastgeklikt, dan ben je verantwoordelijk voor de gevolgen. HLN Shop overloopt de regels om je kroost veilig tot op jullie bestemming te brengen.

Het gepaste zitje

De wet verplicht ouders om hun kinderen tot 1,35 meter in een aangepast kinderzitje te vervoeren. Pas wanneer je kind groter is of de volwassen leeftijd heeft bereikt, mag je het zitje achterwege laten en volstaat het gebruik van de autogordel. Er bestaan weliswaar verschillende soorten kinderbeveiligingssystemen. Welk systeem je precies moet gebruiken, hangt af van de lengte en het gewicht van je oogappel.

Een babyzitje, zoals een Maxi Cosi, is geschikt voor de allerkleinsten, die niet meer dan 13 kilo wegen. Kinderen tussen 9 en 18 kilo plaats je in een kinderzitje, en voor kids tussen 15 en 36 kilo of tot 1,50 meter is een verhogingskussen aangewezen. Dit zorgt ervoor dat de gordel niet te hoog komt.

Tip: De Maxi Cosi Emerald groeit met je kindje mee en kan gebruikt worden vanaf de geboorte tot de leeftijd van 7 jaar. Bekijk hem in HLN Shop.

Volledig scherm Dankzij de comfortabele, uitneembare zitverkleiner kan Emerald vanaf de geboorte tot zeven jaar gebruikt worden en voldoet het aan de nieuwste en strengste i-size-veiligheidsstandaard. © HLN Shop

Label

Het verplichte oranje label op ieder kinderzitje geeft aan wat de limieten voor de lengte of het gewicht van je kind zijn. Daarnaast dien je op het keurmerk te letten: in Europa garanderen de normen ECE/R44-04 (of -03) voor klassieke autostoelen en i-Size de veiligheid. R44-01 en R44-02 voldoen niet meer aan de actuele veiligheidsnormen.

Improviseren verboden

Het juiste beveiligingssysteem voorzien alleen is niet genoeg, je dient het uiteraard ook volgens de regels van de kunst te bevestigen. Check hiervoor altijd nauwgezet de handleiding die bij het autozitje komt en begin in geen geval te improviseren. De manier waarop je een beveiligingssysteem in de wagen moet installeren, kan erg verschillen naargelang het type zitje en het merk. Sommige systemen zet je vast met de autogordel, waar andere over speciale bevestigingshaken beschikken.

Vooraan of achteraan?

Zolang je je kind in een aangepast zitje vervoert, ben je vrij om te kiezen welke passagiersplek je hem of haar toewijst. Je kind mag dus ook voorin de wagen zitten, hoewel de plekken achterin als veiliger worden beschouwd en dus de voorkeur genieten. Een uitzondering geldt voor wie alleen met een baby reist: om je kleintje niet uit het oog te verliezen, plaats je het babyzitje dan best voorin.

Kijkrichting

De handleiding leert ook of je het beveiligingssysteem met de rijrichting mee of tegen de rijrichting in moet plaatsen. Babyzitjes positioneer je altijd tegen de rijrichting in. Op die manier zal een mogelijke slag door de rug van je kindje worden opgevangen en blijft de nek gespaard.

Let wel: is er een frontale airbag in de wagen mag je het babyzitje nooit voorin tegen de rijrichting plaatsen! Is er geen andere mogelijkheid, moet je de airbag uitschakelen.

Final check

Heb je het stoeltje correct bevestigd, zijn er nog enkele belangrijke aandachtspunten. Check zo iedere keer voor je vertrekt of er niet meer dan 1 cm speling zit tussen het lichaam van je kind en de riempjes van het beveiligingssysteem. Komt het hoofdje van je kind boven het zitje uit? Dan is het tijd om over te schakelen op een volgende categorie autostoel.

Nog op zoek naar een veilig stoeltje voor jouw kind? Bekijk de Maxi Cosi Emerald (nu 259 i.p.v. 399 euro) in HLN Shop.

