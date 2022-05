Hoe maak je best houten tuinmeubelen schoon? “Met de hogedrukspuit verwijder je het beschermlaagje van het hout”

Het huis kan eens in de zoveel tijd wel een grote beurt gebruiken . Schoonmaakexpert Marja Middeldorp helpt daarom alledaagse problemen op te lossen. Deze week vertelt ze hoe je houten tuinmeubelen het best kunt schoonmaken.

“Wat veel mensen nu mooi vinden, zijn van die grijzige tuinmeubelen van onbewerkt hout”, begint Marja haar relaas aan de telefoon. “Het ziet er misschien wat triest uit en rijp voor het haardvuur, maar zo tussen de planten vind ik het er eigenlijk wel mooi, charmant en romantisch uit zien. Zeker van die bankjes in de hoek van de tuin.”

Voorheen voerde geïmpregneerd teakhout de boventoon, weet Marja zich te herinneren. “Dat was ook mooi en glimde wat meer. Je hoefde het maar met warm water op te poetsen en misschien één keer per jaar te oliën. Voordeel was dat je er prima op kon zitten, maar ik zou met mijn rok niet zo snel op onbewerkt hout gaan zitten - doe me dan maar een kussentje!”

Eerste tip: niet schoonmaken met de hogedrukspuit

“Als je de houten meubels niet regelmatig schoonmaakt of beschermt, loop je kans dat er groene aanslag aan gaat hechten. Mijn eerste tip is om dan niet meteen met de hogedrukspuit aan de slag te gaan. De bomen die staan toe te kijken zouden nog het liefste de tuin uit willen hinken als ze dat zien. Hout heeft zijn eigen beschermlaagje en met de hogedrukspuit verwijder je dat. Er kunnen ook barsten ontstaan en dan gaat de levensduur van je mooie onbewerkte bank met sprongen achteruit. Niet doen dus!”



Houten tuinmeubelen en groene zeep

Schoonmaken is ook niet zo'n grote klus, meent Marja. “Groene aanslag is er gemakkelijk af te krijgen. Maak een sopje van warm water - niet heet - met een beetje groene zeep. Neem een halfharde borstel, liefst eentje waarmee je ook de schoenen zou poetsen. Maak alles schoon en ga met de nerven van het hout mee, dus niet tegen de structuur in. Laat de groene zeep niet intrekken, dat is niet nodig. Maak de meubels direct droog met een doek. Je zou een oude handdoek of witte werkdoek kunnen gebruiken. Een witte werkdoek gebruik ik graag omdat je dan ziet of je goed hebt schoongemaakt.”



Zwarte schimmelplekken op houten tuinmeubelen

“Een vriendin van mij had laatst zwarte schimmelaanslag op haar buitenbank. In plaats van groene zeep heeft zij soda gebruikt, waarna de schimmel weer verdween. Hanteer dezelfde methode als ik beschreef met groene zeep. Zit er een lelijke rotte plek of vetvlek op je houten meubelen? Probeer dat dan heel licht weg te schuren met fijn schuurpapier. Schuur met de nerf mee, want anders is het net of je iemand tegen de haren in strijkt.”



Onderhoud en bescherming houten tuinmeubilair

Verder komt het neer op onderhoud, verzekert Marja. “Eén of twee keer per jaar in de olie zetten of beitsen. Ik maak zelf altijd een mengsel in een spaghettibord: een scheut olijfolie vul ik aan met een halve citroen. Dat hussel ik door elkaar en ik beschouw het als een huis-tuin-en-keukenmiddel met een goed resultaat. Breng aan met een spons. Bij mij werkt het altijd, maar als je liever een aanbevolen middel gebruikt, ga dan naar een van de doe-het-zelfketens en laat je daar een middel aanpraten. Er zijn er genoeg.”



Als je ’s avonds de zon hebt zien zakken en je gaat naar binnen, zet de tuinstoelen dan scheef tegen de tafel om te voorkomen dat er plassen water op het zitgedeelte blijven liggen, adviseert Marja tot slot. “Nog beter is het om een zeil of hoes te gebruiken om de meubels te beschermen tegen regen. Zo houd je langer plezier van je houten tuinmeubelen!”

