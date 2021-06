Hoe kun je de communicatie met je baas verbeteren?

Een goede communicatie tussen jou en je baas is essentieel om depressies en burn-outs te vermijden, dat blijkt uit nieuw onderzoek van de VUB. Maar hoe moet je nu goed communiceren met je baas? En hoe zorg je ervoor dat jullie relatie niet verzuurt? Jobat.be ging te rade bij Sara Van Wesenbeeck van Barking Dogs. Zij is conflictcoach bij geschillen op de werkvloer en geeft vijf cruciale communicatietips.

Als werknemer doe je in principe je best, en daar verwacht je dan ook iets voor terug: zaken zoals waardering, autonomie of de mogelijkheid om door te groeien. Wanneer werknemers vinden dat hun baas die impliciete verplichtingen niet nakomt, leidt dit tot een psychologische contactbreuk, wat op zijn beurt weer leidt tot stress, burn-out en depressie. Dat blijkt uit recent onderzoek van VUB. Een goede communicatie met je baas waarin wederzijdse verwachtingen besproken worden, is dus essentieel.

Ben jij stressbestendig? Doe hier de test.

1. Kaart problemen aan

Sara Van Wesenbeeck: “Met de juiste communicatie kan je een sluimerende crisis vaak nog omkeren, zodat de situatie niet escaleert. Het allerbelangrijkste is dat je je spanningen en frustraties aankaart. Praat erover op een open en eerlijke manier, en stel dat vooral niet uit. Als je baas niet weet dat je met iets zit, dan kan er ook geen oplossing voor gezocht worden. Als je spanningen of frustraties systematisch onder tafel veegt en nooit bespreekt, dan kan dat leiden tot een sluimerend conflict. Dat kan op termijn de productiviteit onderuithalen en in het slechtste geval ook mee een burn-out en langdurige uitval veroorzaken. Daar is niemand bij gebaat.”

2. Communiceer effectief

“Bij voorkeur praat je regelmatig met je baas, zo onderhoud je ook een goede relatie. Vraag om wat diepgaander overleg ook in te plannen. Iedereen is almaar druk bezig. Enkel tussen twee bezigheden door vluchtig met elkaar praten, alvorens de wegen weer scheiden, is geen effectieve communicatie. Als je nooit tijd krijgt om je verhaal te doen of zaken uit te spreken, voel je je al snel onbegrepen en kunnen frustraties en emoties toenemen. Dat kan leiden tot escalatie van een conflict. Zit op regelmatige basis samen. Maak er tijd voor en probeer niet enkel te praten over wat nog op de agenda staat, maar ook over hoe je je voelt als werknemer.”

3. Luister naar elkaar

“Luister echt naar elkaar. Er is een groot verschil tussen horen wat iemand vertelt en effectief luisteren. Als je echt goed en vanuit een empathische houding luistert, dan kun je inpikken met vragen en begrip krijgen voor elkaars standpunten. Heel vaak loeren ook veronderstellingen om de hoek en die zijn vaak een bron van conflict. Als je echt goed luistert, kunnen die verdwijnen: je ontdekt dan meestal dat de zaken toch anders zijn dan je had gedacht. Het kan veel spanning wegnemen wanneer je luistert en laat merken dat je het standpunt van de ander begrijpt. Begrip voorkomt misverstanden en zo kun je op een constructieve manier samenwerken.”

Heb jij een klik met je baas? Test het hier.

4. Schep duidelijke verwachtingen

“Wat verwacht je van elkaar, en wat verwachten anderen van jou? Zorg dat die verwachtingen duidelijk omschreven zijn, bij beide partijen. Als je weet wat er van je wordt verwacht, is dat veel comfortabeler. Op die manier neem je verwarring en spanningen weg die conflicten kunnen veroorzaken. Praat erover en zorg ervoor dat de verwachtingen niet onrealistisch zijn. Als beide partijen hun verwachtingen niet uitspreken en de verwachtingen zijn verschillend, dan kan dat conflicten in de hand werken. Toch kun je dit makkelijk voorkomen, door ze uit te spreken.” Vind je zo'n gesprek moeilijk? Hier zijn drie tips voor meer zelfvertrouwen.

5. Wees assertief

“Gaan je productiviteit en gezondheid achteruit omdat spanningen, stress en frustraties je werk domineren? Vraag dan een meeting aan met je baas. Beschrijf waar je je niet goed bij voelt, en breng het op een rustige manier aan. Wees assertief, maar niet agressief. Een begripvolle leidinggevende zal daarvoor openstaan. Makkelijk is het soms niet, want bij een conflict dat al lang sluimert, kan de drempel naar een gesprek met de andere partij erg hoog zijn. Kom je er samen echt niet uit, stel dan voor om een bemiddelaar in te schakelen. De aanwezigheid van een neutrale en onpartijdige derde helpt om de communicatie weer te herstellen en om samen op zoek te gaan naar oplossingen. Daar komen partijen samen meestal sterker uit.”

Hoe pak je een gesprek met je baas aan? Alle tips vind je in deze e-gids.

