Hoe krijgt u een hoger pensioen?

Hoe wordt uw pensioen berekend?

Uw wettelijke pensioen hangt in grote mate af van vier zaken.

1. Uw statuut. Was u werknemer, zelfstandige of ambtenaar? Ook een gemengde loopbaan met twee of drie van deze statuten is mogelijk.

2. Uw gemiddeld inkomen.

3. Het aantal jaren dat u werkte. Voor werknemers worden periodes van werkloosheid, ziekte of legerdienst gelijkgesteld met periodes waarin ze actief aan de slag waren.

4. Uw gezinssituatie.

Berekening werknemers

Voor werknemers maakt de pensioenadministratie voor elk gewerkt jaar volgende berekening: [(Totaal geherwaardeerd loon)/45] x 60% of 75%.

De herwaardering van uw loon wordt gedaan om uw loon van jaren geleden te vertalen naar de huidige levensduurte. Het verkregen resultaat wordt vervolgens gedeeld door 45: het aantal jaren van een volledige loopbaan. Nadien worden de bedragen van al die gewerkte jaren opgeteld en vermenigvuldigd met 60% voor alleenstaanden of 75% voor gezinnen. Dit is het brutobedrag van het pensioen dat u elk jaar ontvangt.

Momenteel moet u 45 jaar hebben gewerkt voor een volledig pensioen. Heeft u bijvoorbeeld maar 42 jaar gewerkt, dan ontvangt u 42/45-ste van een volledig pensioen.

Berekening zelfstandigen

Voor zelfstandigen geldt dezelfde berekening. Tot nu toe gebeurde dat slechts op 69% van hun inkomsten, omdat ze minder sociale bijdragen betaalden. Sinds dit jaar valt deze correctiefactor weg. Voortaan bouwen ze dus een pak meer pensioenrechten op.

Berekening ambtenaren

Voor de berekening van het pensioen voor statutaire ambtenaren gelden dan weer specifieke regels. Er wordt niet uitgegaan van hun verloning over de hele loopbaan, maar van de gemiddelde wedde in de laatste vijf jaar van de loopbaan. Was u begin 2012 nog geen 50 jaar, dan is dat het gemiddelde van de laatste tien jaar. Om uw jaarlijks bruto pensioen te berekenen, wordt die wedde vermenigvuldigd met het aantal gewerkte jaren in openbare dienst en daarna gedeeld door 60. In tegenstelling tot wat geldt bij werknemers en zelfstandigen, heeft de gezinssituatie geen invloed op het bedrag van uw pensioen als ambtenaar.

Hoeveel pensioen u exact krijgt, kunt u trouwens makkelijk nagaan op de officiële website over pensioenen van de overheid: www.mypension.be.

Uw wettelijk pensioen verhogen

Op basis van bovenstaande zijn er dus enkele opties om ervoor te zorgen dat uw wettelijk pensioen zo hoog mogelijk is. Als ambtenaar bent u beter af dan als bediende of zelfstandige; het blijft voor veel mensen een goede reden om een job bij de overheid te kiezen.

Hoe hoger uw loon, hoe beter. Hou er wel rekening mee dat het loon waarop uw pensioen wordt berekend, begrensd wordt tot 61.865,94 euro per jaar.

Verder is het vooral belangrijk om lang genoeg te werken. De regeling om uw studiejaren af te kopen in ruil voor meer pensioen bestaat nog, al is ze iets minder gunstig dan voordien.

Tot slot is de regeling nog steeds - ja, ook anno 2021 - het meest voordelig voor getrouwde koppels. Ofwel krijgen beide partners een gezamenlijk gezinspensioen of elk apart een pensioen als alleenstaanden. Samenwonenden krijgen die keuze niet.

Extra pensioen opbouwen

Veel mensen weten al tijdens hun loopbaan dat hun wettelijk pensioen niet zal volstaan om hun levensstandaard op peil te houden. Het loont dus om te sparen voor een aanvullend pensioenkapitaal. De overheid moedigt dat ook fiscaal aan. We geven een overzicht van de mogelijkheden.

1. Klassiek pensioensparen

U stort dan jaarlijks een bijdrage in een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering. Bij een pensioenspaarfonds worden uw stortingen belegd in aandelen en obligaties en is uw opbrengst volledig afhankelijk van de evolutie van deze beleggingen. Dat kan zowel positief als negatief zijn. Bij een pensioenspaarverzekering kiest u voor een formule met een gegarandeerde basisrente, waar u eventueel nog een winstdeelneming bovenop kunt krijgen als de verzekeraar de storting met winst kan herbeleggen en zijn financiële toestand dat toelaat. Stort u een bedrag tot 990 euro, dan krijgt u een belastingvermindering van 30% op het gestorte bedrag. Stort u een bedrag tussen 990 euro en 1.270 euro, dan zakt uw belastingvermindering tot 25% van de gestorte bedragen.

2. Langetermijnsparen

Via een verzekeraar kunt u ook een contract voor langetermijnsparen afsluiten. Die werkt op dezelfde manier als een pensioenspaarverzekering, maar heeft een hoger plafond. Met deze formule kunt u jaarlijks tot 2.350 euro sparen met een fiscaal voordeel. De stortingen leveren u een belastingvermindering van 30% van de gestorte bedragen op.

3. VAPZ voor zelfstandigen

Voor zelfstandigen is er het VAPZ of Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Het bedrag dat u mag storen, hangt af van uw inkomen en beloopt maximaal 3.302,77 euro. Dat haalt u bij een geïndexeerd beroepsinkomen vanaf 40.425,64 euro. Ook dit levert een belastingvermindering van 30% op.

4. Individuele Pensioentoezegging (IPT)

Bedrijfsleiders kunnen hun bedrijf een bijdrage laten storten voor een Individuele Pensioentoezegging (IPT). De bedragen die de onderneming hiervoor afdraagt, mag ze van haar kosten aftrekken.

5. Groepsverzekering

Veel werknemers kunnen via hun werkgever intekenen op een groepsverzekering. De premies worden betaald door de werkgever. Soms biedt die zijn personeel ook de mogelijkheid om ook een deel zelf bij te dragen. Werknemers die geen toegang hebben tot een groepsverzekering, kunnen ook zelf een VAPW, een Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers, opbouwen.

