Hoe krijgen orkanen hun naam? En is jouw naam er dit jaar bij?

Alvorens het nieuwe orkaanseizoen van start gaat op 1 juni vindt er elk jaar een belangrijk congres plaats. Daarbij blikt het orkaan-comité van de Wereld Meteorologische Organisatie terug op het afgelopen seizoen en vooruit naar het nieuwe. Maar wat hebben zij precies beslist voor de orkanen van 2022?

Allereerst blijft de startdatum van het seizoen ongewijzigd. Er is nog steeds discussie of men die niet moet vervroegen naar 15 mei zoals al het geval is voor het orkaanseizoen in het Oosten van de Stille Oceaan. De afgelopen seizoenen in de Atlantische Oceaan kenden namelijk vaak een ‘valse start’. Maar voorlopig blijft alles zoals het was terwijl een team van de National Weather Service verder onderzoekt of we de startdatum toch maar beter niet vervroegen. Al houdt het Amerikaanse National Hurricane Center sinds half mei wel al een oogje in het zeil.

Ook maakte het comité de nieuwe lijst namen bekend voor het orkaanseizoen dat loopt van 1 juni tot 30 november. Er zijn er in totaal 6 lijsten die ze afwisselend gebruiken. Elk van hen bestaat uit 21 alfabetisch gerangschikte namen. Enkel de letters Q, U, X, Y en Z ontbreken. Dat betekent dat het orkaanseizoen van 2022 dezelfde namen gebruikt als dat van 2016. Al wordt niet elke naam zomaar gerecycleerd. Soms trekt het comité ook namen in op het congres. Dit doen ze enkel als een tropische storm of orkaan zeer veel schade en/of doden heeft veroorzaakt. Gemiddeld zijn er dat één of twee per jaar. Is je naam Ida dan heb je pech. Die naam is, na de verwoesting van de gelijknamige categorie 4 orkaan uit 2021, permanent geschrapt en vervangen door Imani. In totaal zijn er nu al 94 namen geschrapt sinds 1953.

In 2021 besliste het orkaan-comité ook dat het Griekse alfabet nooit meer zal gebruikt worden. Daar viel men tot nu toe op terug als reservelijst wanneer alle namen in de naamlijst gebruikt waren. Maar nu niet meer. Daarom is er een reservelijst die er hetzelfde uitzien als de normale lijst, maar dan met andere namen. Je hebt dus een beetje meer kans dat jouw naam er dit jaar tussenzit.

Dus is jouw naam bijvoorbeeld Alex, Julia of Nicole? Dan krijgt een orkaan dit jaar misschien wel jouw naam ergens tussen 1 juni en 30 november. Al is het natuurlijk te hopen dat het niet zo’n extreem jaar als 2021, het derde meest actieve jaar ooit ...

