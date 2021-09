Hoe krijg je spinnen weg uit je huis? En hoe geraak je van een spinnenfobie vanaf? Experten geven advies

Epidemio­loog en patiënt waarschu­wen voor ziekte van Lyme: "Symptomen kunnen pas na maanden of zelfs jaren opduiken"

5 juli In de zomermaanden bereikt het tekenseizoen zijn hoogtepunt. Waakzaam zijn is dus de boodschap als je straks de natuur in trekt. Maar wat moet je doen als je na afloop toch een teek aantreft op je huid? Wat als je te laat bent? En wat is de kans dat je ook daadwerkelijk de ziekte van Lyme oploopt? Epidemiologe Tinne Lernout geeft advies, slachtoffer Ilona Van Royen getuigt: “Van de ene dag op de andere raakte ik nauwelijks nog uit bed.”