Hoe krijg je je kind in bed? En hoeveel vrijheid geef je op sociale media? Opvoedingsexpert geeft advies aan vier gezinnen

Kan je met een thuisbatte­rij het maximale uit je zonnepane­len halen?

6 september Is het verstandig om in een thuisbatterij te investeren? Het is een vraag die veel eigenaars van zonnepanelen zich na de invoering van de digitale meter stellen. Want met een thuisbatterij kan je de zelf opgewekte energie die je niet meteen verbruikt opslaan en later gebruiken. Zo ben je niet afhankelijk van het stroomnet. Toch blijkt de thuisbatterij uit onderzoek van Test Aankoop vandaag zelden een rendabele investering. Mijnenergie.be legt uit hoe dat komt.