Hoe krijg je foto’s of video’s van jezelf van het internet? “Het is een huzarenstukje om écht volledig van het internet te verdwijnen”

We zwieren met zijn allen van alles online: gaande van vakantiefoto’s, onze meest geslaagde baksels tot ons recentste Strava-record. Als we een nieuwe bladzijde willen omslaan, deleten we de boel op Facebook of Instagram weer. Maar wat als je deze info over jezelf niet zélf in handen hebt? Hoe zorg je er dan voor dat die gegevens gewist worden? Of kan dat niet?

Er zijn twee soorten ‘vergeten’ in de digitale wereld. Enerzijds heb je het recht op het uitwissen van gegevens. Denk maar aan beeldmateriaal of nieuwsartikels waarin jouw naam vermeld staat. Maar pas op. Dit recht, dat in 2014 na een arrest aan alle burgers van de Europese Unie werd toegekend, is níet absoluut. Er is immers ook nog het recht van vrije meningsuiting.

Anderzijds heb je het recht op het vergeten van referenties. Dat betekent dat een zoekmachine binnen de Europese Unie content uit de zoekresultaten kan verwijderen voor opdrachten waarin jouw naam expliciet vermeld wordt. Denk maar aan ‘reis’+‘Italië’+‘Piet Janssens’. Je zal dan moeten kunnen aantonen dat je hier een goede reden voor hebt en de Google-reviewers naast je gegevens, de specifieke webpagina(‘s) en een identiteitsbewijs van uitgebreide achtergrondinformatie moeten voorzien. Ook de iets minder populaire Bing-zoekmachine heeft zo’n online formulier. Andere zoekmachines kunnen dan weer schriftelijk aangeschreven worden met een gefundeerd verzoek tot verwijdering.

Quote Je kan contact opnemen met de bedrijven achter de inhoud die je wil laten verwijde­ren. Maar of die je dan zullen kunnen of willen verder helpen, is nog maar de vraag.

Voer je een andere zoekopdracht uit zonder vermelding van jouw naam (‘reis’+‘Italië’), dan is het echter nog steeds goed mogelijk dat je de belastende foto’s, video’s of tekst terugvindt. In dat geval kan je beter bij de bron zelf te rade gaan en online contact opnemen met de bedrijven achter de inhoud. Maar of die je dan zullen kunnen of willen verder helpen, is nog maar de vraag. Als de website binnen de EU gehost wordt, zijn er nog juridische stappen mogelijk op basis van dit ‘recht om vergeten te worden’. Helaas is het erg gemakkelijk om servers buiten de EU te plaatsen of kopieën te maken van het Europese origineel. In die gevallen zal je ook vanuit de Europese Unie nog steeds aan de content kunnen als je de specifieke webpagina kent. De toegang via de zoekmachine wordt je dan binnen Europa in het beste geval bemoeilijkt .

Google-referenties

Om dit laatste te kunnen bereiken, kan je alvast een aanvraag indienen via het Google-formulier. Achter de schermen wordt vervolgens onderzocht waar de informatie vandaan komt, hoe oud die is en hoe gevoelig en waarheidsgetrouw de gegevens zijn. Bovendien wordt ook het effect van het verwijderen van de content op de andere Google-gebruikers onder de loep genomen, samen met jouw rol in het openbare leven. Ben je bijvoorbeeld een politicus of een belangrijke commerciële speler die betrokken is in een grootschalige fraudezaak? Dan zal je verzoek wellicht worden afgekeurd, want het recht op informatie in het algemene belang primeert hier.

Ongepaste content op het gebied van phishing, geweld of expliciete content uit de privésfeer komt dan wel weer in aanmerking voor verwijdering. Hetzelfde geldt voor persoonlijke data zoals je adresgegevens of gevoelige informatie over je seksuele, religieuze of politieke voorkeur. Ook pagina’s die niet meer online zijn en de klassieke 404-fout weergeven, kunnen groen licht krijgen. Net iets minder dan de helft van de verzoeken wordt uiteindelijk ingewilligd, maar hou er wel rekening mee dat de beslissing enkele weken op zich kan laten wachten. Als Google je verzoek uiteindelijk afkeurt, kan zowel het Belgische gerecht als de Belgische Privacycommissie je bijstaan in je vraag om de beslissing te herzien.

Quote Een goede voorzorgs­maat­re­gel is alvast het instellen van een Google Alert of alarm op jouw naam.

Automatisch alarm

Google kan zoals gezegd enkel de URL’s verwijderen uit Google-zoekresultaten waar de Europese wetgeving van toepassing is. Voor links die op niet-Europese domeinen verschijnen zoals google.ca (Canada) telt dit niet.

Maar het mag duidelijk zijn: het is een huzarenstukje om écht volledig van het internet te verdwijnen. Voorkomen door er een goede digitale hygiëne op na te houden, is kortom beter dan genezen. Een goede voorzorgsmaatregel is alvast het instellen van een Google Alert of alarm op jouw naam. Duikt die in de zoekresultaten op, dan ontvang je automatisch een melding en kan je meteen in actie schieten.

Lees ook: