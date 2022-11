Hoe kies je een kerstboom die lang meegaat? En wat met de verzorging? “Let op met vloerverwarming, het is dodelijk”

Drie jaar na aankoop is het rijhuis van Kristof al 70.000 euro meer waard: “Ondanks de slechte energiesco­re, die de waarde nog sterk naar beneden haalt”

Hoeveel is jouw woning waard? Onze woonexpert Björn Cocquyt neemt de proef op de som. Deze week bezoekt hij met Philip Van Edom van Immo Link een rijwoning in Deurne. De zes slaapkamers, garage en tuin zijn de pluspunten, het energielabel D het voornaamste minpunt, maar toch is de woning drie jaar na aankoop al een pak meer geld waard. “Dit is geen A-locatie, maar daardoor zijn de woningen hier betaalbaarder dan elders.”

23 november