Hoe kan je zolang mogelijk van je kerstboom genieten? “Hij mag absoluut niet droog komen te staan”

Water, water en nog eens water

Er zijn twee soorten bomen: met kluit, of gezaagd. De bomen met kluit gaan over het algemeen iets langer mee, maar voor allebei de bomen geldt één belangrijke hoofdregel: geef ze voldoende water, het liefst om de paar dagen een flinke scheut. “Ze mogen absoluut niet droog komen te staan”, zegt Krol. Nederlandse kwekers onderzochten hoe je een kerstboom in optimale conditie houdt. Met de juiste verzorging bleven de onderzochte bomen vanaf eind november tot half januari staan. “De bomen die tijdens ons experiment geen water kregen lieten alle naalden vallen.”

De bomen met kluit kun je water geven in de pot, maar het is ook heel belangrijk dat je je gezaagde boom water geeft. Bij voorkeur van boven naar beneden. “Giet met een gieter tegen de piek aan, dan loopt het mooi langs de stam in de bak.” Er zijn kerstboomstandaarden te koop met een speciaal waterreservoir voor een gezaagde boom, dat werkt volgens Krol nog net iets beter.

Acclimatiseren

Verder is het belangrijk om de kerstboom te laten acclimatiseren wanneer je hem in huis haalt. “Zet de boom thuis direct in het water in een berging, garage of schuur. Meestal is één dag wel genoeg, een beetje afhankelijk van de buitentemperatuur.” Dat is nodig omdat het een levende plant is. “Een boom kan stress ervaren als hij ineens van een koud naar een warm klimaat gaat. Hij denkt dan: ‘ik ga dood, ik laat al mijn naalden vallen.’” Daarnaast is het volgens de kweker goed om de kerstboom niet te dicht tegen de verwarming te zetten. “Hoe frisser, hoe beter.”