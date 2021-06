Hoe kan je verbouwingen betalen zonder aan je spaargeld te komen?

Het afgelopen jaar is de Belg massaal aan het verbouwen geslagen en nog steeds lijkt onze kluswoede niet gestild. Van het terras, over de badkamer tot een dak met zonnepanelen … Geen enkele ruimte ontsnapt aan een opfrisbeurs of volledige make-over. Maar hoe kan je die werken financieren zonder jouw spaarcenten aan te spreken? Spaargids.be zet de verschillende renovatieleningen op een rijtje.

Voor wie vandaag aan het renoveren slaat, zijn verschillende financieringsinstrumenten beschikbaar. Elke lening kent haar eigen specifieke karakteristieken, voorwaarden en uiteraard ook voor- en nadelen. We bundelden ze in onderstaand overzicht.

Renovatielening

Het meest voor de hand ligt de renovatielening. Dat is een lening op afbetaling, waarbij je een vaste rente betaalt voor een bepaalde periode. De tarieven voor een renovatielening liggen doorgaans lager dan die voor een persoonlijke lening. De maximale duurtijd varieert, maar bedraagt bij de meeste kredietinstellingen 120 maanden.

Wie begin juni 20.000 euro op 48 maanden wilde lenen, kon bij KBC een renovatiekrediet op de kop tikken aan een rente van 2,40%. Dat was goed voor maandelijkse afbetalingen van 437,17 euro. De totale intrestfactuur bedraagt dan 984,16 euro.

Groene lening

Investeringen voor een energiezuinige woning komen in aanmerking voor een groene lening of energielening. Je bank kent daarbij een lagere intrestvoet toe. De voorwaarden verschillen van bank tot bank. In veel gevallen hoeft niet het volledige factuurbedrag in het teken van energiezuinige ingrepen te staan en volstaat zelfs de helft van het totale kostenplaatje.

Voor een kredietbedrag van 20.000 euro en een looptijd van 48 maanden ben je volgens Spaargids.be het goedkoopste af bij KBC. De bank afficheert een jaarlijks kostenpercentage van 1,29%. Je lost maandelijks 427,66 euro af en betaalt in totaal 527,68 euro intrest.

Heropname hypothecair krediet

Heb je al een groot deel van je hypothecaire lening afbetaald? Dan kan je het terugbetaalde kapitaal opnieuw opnemen om je renovatieproject te financieren. Het grote voordeel van zo’n wederopname is dat je geen notaris- en hypotheekkosten hoeft op te hoesten. De bank zal je wel dossierkosten aanrekenen, omdat ze je kredietdossier moet aanpassen. Je leent voor de renovatie van je woning altijd tegen de huidige rentevoet en dus niet tegen de rente van je initiële lening.

Hypothecair krediet

Je kan ook gewoon een volledig nieuw hypothecair krediet aangaan. Dat gebeurt volgens hetzelfde principe als het woonkrediet voor de aankoop van een woning. Je profiteert dus van de huidige lage rentevoeten. Een lening met een looptijd van tien jaar sluit je volgens de Rentebarometer van Immotheker vandaag af tegen een gemiddelde rentevoet van 0,96%. Een bijkomend voordeel is dat je met een hypothecair krediet ook grotere bedragen kunt lenen. Daar tegenover staan de notaris- en bankkosten die het totale kostenplaatje doen oplopen. Ontdek hier welke rentevoeten andere kopers en verbouwers hebben onderhandeld.

Overheidsleningen

De regionale overheden stellen verschillende leningen ter beschikking om renovaties te financieren. Die zijn opnieuw gekoppeld aan strikte voorwaarden.

Via de Vlaamse woonlening leen je tegen een rentevoet vanaf 1,60%. De Vlaamse overheid koppelt daar wel een maximaal geïndexeerd inkomen van de kredietnemer en een maximale verkoopwaarde van de woning aan vast. Je moet bovendien voldoende solvabel zijn.

Wie tot een prioritaire doelgroep behoort, kan zijn renovatiewerken ook financieren met een renteloze Energielening van de Vlaamse overheid.

Koop, erf of krijg je een woning of appartement met een slechte energieprestatie? Dan kom je als nieuwe eigenaar in aanmerking voor een rentesubsidie bij het afsluiten van een renovatiekrediet of een renteloze Energielening+. De belangrijkste voorwaarde is dat je erin slaagt om binnen de vijf jaar een beter EPC-label te behalen.

De Brusselse groene lening financiert werkzaamheden met het oog op verbeterde energieprestaties tegen een rentevoet van 0 tot 2%.

Onder de noemer Renopack stelt de Waalse overheid je een renteloze lening ter beschikking om renovaties aan te moedigen. Verschillende verbouwingen met het oog op betere energieprestaties of een hoger wooncomfort komen in aanmerking. De kredietnemer moet wel aan verschillende voorwaarden voldoen. Grote gezinnen maken daarnaast ook aanspraak op een krediet van het Fonds du Logement de Wallonie (FLW). Via het Accesspack is ook voor singles en kleine gezinnen een hypothecair krediet mogelijk tegen gunstige condities.

