Hoe kan je een jachtverlof krijgen? En ligt jouw tuin of grond in jachtgebied? Check het hier

PROMOJA­GERS SUPERTIP. Hier krijg je grote korting op gehakt: “Door 1+1 gratis maar 4,75 euro per kilogram”

Het is het moment om gehakt in te slaan volgens Promojagers België. Door een 1+1 gratisactie van supermarktketen Delhaize zakt de prijs naar amper 4,75 euro per kilogram. “Ideaal om je voorraad in te slaan en in te vriezen voor de spaghetti”, klinkt het enthousiast.

21 januari