Hoe kan je een jachtvergunning krijgen? En ligt jouw tuin of grond in jachtgebied? Check het hier

Bijna 500 kandidaten deden vorig jaar het theoretisch jachtexamen over natuur, wetgeving en wapens. Als zij ook slagen voor de praktische test kunnen ze Vlaams jachtverlof aanvragen, dat geldig is voor één jachtseizoen. Maar wat houdt dit juist in voor jager én (de veiligheid van) buurtbewoners? En hoe kom je te weten of jouw grond in de buurt van een jachtterein ligt? Wij zochten het uit.