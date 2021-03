Is je bouwgrond wel goede grond? En welke onverwach­te kosten duiken er vaak op? Woonexpert beant­woordt 10 cruciale vragen voor de aankoop van een perceel

13 maart De ene lap grond is de andere niet, ook al lijken de meeste op elkaar. Je kunt dus maar beter kritisch zijn in je zoektocht naar een kavel om op te bouwen. Om je de juiste keuze te helpen maken, beantwoordt onze woonexpert Björn Cocquyt de tien meest cruciale vragen. “Over de bouwkwaliteit van de grond wordt bij een verkoop doorgaans met geen woord gerept.” Meer advies over (ver)bouwen vind je in onze bouwgids.