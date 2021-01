Hoe ingrijpend heeft corona onze economie en gedrag veranderd? En hoe ziet de toekomst eruit? Onze geldexperte blikt vooruit

Het was de wereldberoemde Amerikaanse uitvinder Ray Kurzweil van de Singularity University die het een paar jaar geleden voorspelde. Ooit zullen we thuisblijven om muziekconcerten te beleven. Dankzij levensgrote schermen en augmented reality (augmented reality of aangevulde realiteit is een live, direct of indirect, beeld van de werkelijkheid waaraan elementen worden toegevoegd door een computer red.) lijken we er echt bij te zijn. We hoeven geen parkeerplaats te zoeken, niet aan te schuiven voor bonnetjes en pintjes, de ruige geur van een festivalweide niet te ondergaan … Het is zoals Netflix dat stilaan de bioscoop verjaagt. Uiteraard zullen echte rockconcerten blijven bestaan, evenals echte kantoren en echte winkels. We zullen er alleen minder van hebben dan vandaag.