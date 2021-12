Hoe herken je een verstopte dakgoot? En wat kan je eraan doen?

Stap 1: controleer de dakgoot

Een slecht functionerende dakgoot heeft na verloop van tijd nare gevolgen, zoals schimmelvorming en houtrot. De eerste tekenen van vuilophoping merk je als het hard regent. Als er op zo’n moment water over de gootrand loopt, en er her en der ‘watervalletjes’ ontstaan, blokkeert de goot wellicht ergens. Nog een teken aan de wand: water dat langs de buitenkant van de regenpijp of langs de buitenmuur naar beneden stroomt. Is je dakgoot aan vervanging toe? Lees hier hoe je zelf een nieuwe dakgoot monteert.

Stap 2: reinig de goot en de regenpijpen

Reinigen doe je uiteraard als je een probleem vaststelt, maar best ook gewoon preventief één keer per jaar. Verwijder eerst bladeren en vuil. Dikwijls krijgen dakgoten af te rekenen met mosvorming. In dat geval kan je een mosdodend middel inzetten. Lees hier hoe je mos precies verwijdert.

Reinig ook de regenpijp. Als de buis verstopt is, kan je een ontstoppingsveer gebruiken of een hogedrukreiniger met rioolreinigingsset (rioolrat) om de vuilophoping los te spuiten. Controleer tijdens het reinigen ook de bevestigingsbeugels. Een zinken goot bescherm je met een metaalcoating tegen de inwerking van zure regen. Dit product, meestal uit twee componenten, mag je gewoon uitgieten in de goot en uitsmeren met een verfkwast of -roller.

Stap 3: dek alles preventief af

In de handel vind je verschillende oplossingen om ervoor te zorgen dat er geen bladeren meer in je dakgoot belanden. Deze anti-bladnetten of dakgootbeschermers zijn in verschillende uitvoeringen beschikbaar voor verschillende vormen en materialen waaruit goten vervaardigd zijn (zink, aluminium, kunststof, enz.). Om de breedte van de beschermer te bepalen, tel je 4 tot 6 millimeter bij de inwendige diameter van de goot (vraag advies in de handel). De meeste beschermers bevestig je met klemmetjes op de gootranden. Je kan ook alleen de regenpijp beschermen door een speciale bladrooster op de gootuitloop te plaatsen. Die is eveneens in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. De meest gangbare zijn 60/80 mm en 80/100 mm.

