Hoe herken je een seksverslaving? “Ik moest deadlines verschuiven want ik kon niet stoppen met porno kijken”

“Niemand haalt een 10 op 10 zoals zij.” Relatiethe­ra­peu­ten Wim Slabbinck en Sarah Hertens leggen uit waarom we onze ex idealise­ren

21 september Ex-voetballer Olivier Deschacht (40) is al twee jaar single. Toch blijft Annelien Coorevits door zijn hoofd spoken: “Ik heb de beste vrouw gehad en ik heb het verknoeid.” Na een relatiebreuk zetten we onze ex vaak op een piëdestal. Relatietherapeuten Wim Slabbinck en Sarah Hertens leggen uit waarom we dat doen en hoe we dat voetstuk kunnen verbrijzelen. Want ja, dat is nodig om je hart opnieuw open te stellen.