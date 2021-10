Hoe herken je een frauduleuze webshop? “Als er geen icoon met een slotje voor de url staat, moet er een belletje rinkelen”

Schelde-Leie Bewoner verliest 213.000 euro bij internet­frau­de: dit zijn de cijfers van 2020 binnen politiezo­ne Schel­de-Leie

13 maart Politiezone Schelde-Leie kreeg in 2020 maar liefst 308 aangiftes binnen van criminaliteit via het internet. Dat is in vergelijking met 2019 een stijging met 55 procent en een verdrievoudiging sinds 2017. Niet onverwachts, want ook nationaal is deze trend zichtbaar. De coronapandemie zorgde daarbovenop voor een nog grotere stroomversnelling.