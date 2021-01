Hoe gratis geld op de opbrengst van uw spaarrekening weegt

Een bank heeft zogezegd twee vaderlanden: een waar ze zo goedkoop mogelijk geld ophaalt en een waar ze het opgehaalde geld zo duur mogelijk weer uitleent. Het verschil is haar rentemarge. Daarmee kan ze haar andere kosten betalen en daarna liefst nog wat winst overhouden.

Geld ophalen kunnen de banken momenteel tegen 0%. Dat is het tarief waartegen de Europese Centrale Bank geld leent aan de commerciële banken. Zij kunnen het dan goedkoop verder uitlenen aan overheden, bedrijven en gezinnen en zo de economie laten draaien.

Wie biedt meer?

Toch halen de commerciële banken ook nog altijd geld op bij de particuliere spaarders. De meeste betalen er zelfs tot 0,11% voor: een basisrente van 0,01% voor elke dag dat een bedrag op de rekening staat en bijkomend 0,10% getrouwheidspremie voor gelden die twaalf maanden onaangeroerd blijven.

En sommige banken kiezen ervoor om nog meer te bieden.

Zo geeft Aion Bank op haar Extended-rekening een basisrente van 0,10% en een getrouwheidspremie van 0,90%.

MeDirect geeft op haar Maandsparen Max een basisrente van 0,05% en een getrouwheidspremie van 0,65%.

En Santander Consumer Bank geeft op haar Vision +-rekening een basisrente van 0,05% en een getrouwheidspremie van 0,55%.

Die laatste groep is wel in de minderheid.

Van de 63 spaarrekeningen die Spaargids.be dit jaar opvolgt, blijven er nog maar 22 over die meer dan het wettelijke minimum van 0,11% geven.

In 2019 ging het nog om 27 van de toen 67 gevolgde spaarrekeningen, in 2018 was het 39 van de 71.

Klantenbinding

Waarom maken banken deze keuze? Daar zijn minstens vijf redenen voor te bedenken.

1. De hogere percentages worden doorgaans gegeven door kleinere financiële instellingen of op spaarrekeningen met een beperkte inlage. Klanten van BNP Paribas Fortis hadden begin dit jaar voor 66,7 miljard euro aan geld op spaarrekeningen staan. Hen 0,10% extra rente geven, zou de bank op jaarbasis 66,7 miljoen euro extra kosten. Voor een bank die maar 200 miljoen euro aan spaargeld heeft, zou eenzelfde tariefverhoging maar 200.000 euro kosten.

2. Een spaarrekening is een uitstekend middel om klanten binnen te halen en die ook andere producten te verkopen. Denk aan beleggingsfondsen, waar de bank allerlei commissies op heeft, of aan verzekeringen, of aan vermogensbeheer. Vooral bij Aion is dat zeer uitgesproken: de Extended-spaarrekening is alleen weggelegd voor klanten met een Premium-lidmaatschap. Dat kost hen 19 euro per maand of op jaarbasis 228 euro. Naast recht op een hoogrentende spaarrekening hebben ze nog wel een aantal extra voordelen.

3. Sommige banken hebben nog financieringen waar ze ondanks de gedaalde rente nog mooie percentages aan verdienen. Denk maar aan consumentenleningen.

4. Banken doen er goed aan om hun financieringsbronnen te diversifiëren. Volledig afhankelijk worden van geld dat ze ophalen bij andere banken of de Europese Centrale Bank kan gevaarlijk zijn, mochten die plots van beleid veranderen. Doorgaans bieden die ook maar leningen op relatief korte termijn aan, terwijl banken toch ook geld moeten hebben om zelf op langere termijn kredieten te verstrekken.

5. Banken betalen ook niet altijd het volledige geafficheerde tarief. De getrouwheidspremie is er immers alleen voor wie een heel jaar van zijn of haar centen afbleef.

Toch te veel

Bovenstaande neemt niet weg dat sommige banken de 0,11% minimumrente nog te veel vinden, en op zoek gaan naar andere oplossingen. Zo stapte Triodos Bank over op zogenaamde niet-gereglementeerde spaarrekeningen. Dat zijn rekeningen die niet voldoen aan de regels om een vrijstelling van roerende voorheffing op de intresten te genieten. Op deze rekeningen geldt géén minimumrente van 0,11%. ING plafonneerde dan weer de inlagen op hun spaarrekening: sommen boven 1 miljoen euro worden overgeschreven naar de zichtrekening.

Wat is nu belangrijk voor u in dit verhaal? Voorlopig kan u, als u vergelijkt, nog altijd een hogere interest krijgen. Bovendien kunt u uw risico spreiden door uw spaargeld onder te brengen bij diverse banken. In België is uw spaargeld wettelijk beschermd door het Garantiefonds (de zogenaamde depositobeschermingsregeling). Uw geld is, op al uw zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen en kasbons samen, gewaarborgd tot 100.000 euro per bank en per persoon (niet per rekening). Ook rekeningen bij buitenlandse banken kunnen onder het lokale depositogarantiestelsel vallen.

