Hoe ga je verder na het verlies van een kind? Traumatherapeut Lut Celie en Catherine Verguts, mama van de voor altijd 9-jarige Sander, vertellen: “Veel mensen praten graag over de persoon die ze zijn verloren”

Leuven Veel meer KU Leuven studenten zochten dit jaar hulp bij psycholoog: “Depressie­ve gevoelens, eenzaam­heid en verlies van motivatie”

6 juni Het voorbije academiejaar was het drukker dan ooit bij studentenpsychologen van de KU Leuven. Een stijging van meer dan 12% aanmeldingen tegenover 2020 maakt duidelijk dat de impact van de coronacrisis op studenten niet onderschat mag worden. “Het was een heel zwaar jaar, maar toch is die opvallende stijging niet per se negatief”, vertellen coördinator van psychologen en psychiaters Kathleen Vleugels en beleidsmedeweker mentaal welbevinden Els Brunfaut.