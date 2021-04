Hoe een smartwatch je kan helpen om fit te blijven

Meten is weten

De nieuwste generatie horloges kunnen veel meer dan enkel en alleen helpen om op tijd op je afspraken te arriveren. Met een smartwatch - zoals deze van Sinji - speel je niet alleen muziek af, je kan ook berichten lezen of het weerbericht bekijken. Daarnaast beschikt zo’n horloge over uitgebreide gezondheidsfuncties. Denk bijvoorbeeld aan een hartslagmeter, stappenteller en slaapmonitor. Een smartwatch voert dan ook voortdurend een heleboel lichaamsmetingen uit. Het apparaat meet je hartslag en bloeddruk, maar evengoed je zuurstofsaturatie en lichaamstemperatuur. Zo krijg je beter inzicht in je levensstijl en krijgen mogelijke zwakke punten vorm in harde cijfers. Opgelet: de gegevens die je smartwatch voor je optekent zijn altijd een aanwijzing en geen vervangmiddel voor de professionele mening van een arts.

Beentje bij

Het grootste voordeel van een smartwatch is dat die je stimuleert om je gezondheid te verbeteren. Een stappenteller is daar een goed voorbeeld van. Onderzoek wijst uit dat wie dagelijks 8.000 tot 10.000 stappen zet langer leeft. Met de stappenteller van je smartwatch houd je nauwgezet bij hoeveel stappen jij dagelijks neemt. Zit je onder het voorgeschreven aantal? Dan kan je met de hulp van een smartwatch je daggemiddelde langzaam opkrikken. Geloof ons: je zult niet de eerste zijn die besluit om ’s avonds toch nog een ommetje te maken na een dag met een bedroevend lage stapscore.

Steeds beter

Een speciale sportmodus brengt verder je prestaties tijdens sportactiviteiten zoals hardlopen of tennis in kaart. Zo moedigt de smartwatch je altijd aan om het net iets beter te doen dan de keer voordien. Ze levert zwart-op-wit bewijs van je vooruitgang en maakt het mogelijk je resultaten naast die van anderen te leggen. Ook de chronometer en diverse alarmfuncties komen goed van pas tijdens het beoefenen van je favoriete sport.

Tijd voor water

Op dezelfde manier stimuleert het digitale horloge je om gezonder te eten en/of je dieet vol te houden. Via de calorieverbruiktracker geef je in wat je dagelijks eet en drinkt. Twijfel je om dat stuk taart nog op te scheppen? Dan vertelt een simpele blik op je horloge je of dat een gezonde keuze is of niet. Of vergeet je vaak genoeg water te drinken tijdens de werkdag? Dan kan je op je smartwatch een melding instellen.